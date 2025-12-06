L’FC Andorra suma una nova derrota en perdre contra l’Almeria i seguirà en zona de descens (1-2)

L’FC Andorra segueix sense aixecar cap, sumant el 13è partit consecutiu sense guanyar, amb una nova derrota a Encamp, contra l’Almeria (1-2), fins aquest dissabte tercer classificat de la segona divisió. Pel que fa a l’encontre, en el minut 11, Lautaro de León ha fallat una ocasió claríssima rematant sol davant del porter, pràcticament, a l’àrea petita. La pilota ha marxat per sobre de la porteria en una bona centrada lateral. Desaprofitant aquestes oportunitats s’entén perfectament la posició de l’Andorra a la classificació. Després de l’ocasió ha vingut el festival Yakoobishvili, amb fins a 4 aturades de molt mèrit a la primera meitat, salvant -fins aquell moment- als andorrans. En el minut 41, Manu Nieto ha tingut una altre molt bona oportunitat de gol, però els tricolors seguien negats de cara a porteria i amb el 0-0 s’ha arribat al descans.
Lautaro, al 47 i 48 de la segona meitat, ha fet dues clares oportunitats més. Una, ha acabat al lateral de la xarxa i, l’altra, l’ha aturat el porter visitant, Andrés Fernández. Els 2.500 espectadors que s’han congregat aquest dissabte, a Encamp, veien com l’equip ho intentava, però una vegada més sense sort, sobretot quan el lateral dels del Principat, Thomas Carrique, al 56, enviava la pilota al pal amb un potent xut des de fora de l’àrea. Yakoobishvili tornava a salvar als tricolors en el 61. Arribas per partida doble, en el 69 i en el 77, posava una diferència de dos gols en el marcador que feia impossible la remuntada i aconseguir alguna cosa positiva en el partit. Manu Nieto, en el 93, ha aconseguit, per fi, el gol per als andorrans, un gol que ha arribat massa tard, ja que el partit ha finalitzat en el 95, ja sense temps per a res més.
El proper partit de l’FC Andorra serà el dissabte, 13 de desembre, a l’estadi José Zorrilla, contra el Real Valladolid.