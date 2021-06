Gallardo presenta l’avantprojecte de la Llei del Pla d’Estadística 2022-2025

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, l’avantprojecte de la Llei del Pla d’Estadística 2022-2025. Un text que reprèn el treball del pla del 2018-2021, que s’ha configurat com una eina fonamental per ordenar, regular i sistematitzar l’activitat del Sistema estadístic d’Andorra. És a dir, s’estableix per llei la planificació de l’activitat estadística i es determinen els mètodes d’obtenció de la informació, els organismes responsables i els mecanismes de col·laboració.

Així doncs, el Pla d’estadística 2022-2025 té la voluntat de consolidar els treballs desenvolupats pel primer pla tenint en compte un context de demanda d’informació creixent. Per aquest motiu, tal com ha assenyalat Gallardo, cal aprofitar la informació disponible en els registres administratius, assolint una millor eficiència.

De fet, el cost del Pla 2022-2025 es redueix en un 1,5% en comparació amb el del 2018-2021. Tanmateix, tot i tenir un cost menor, el nou pla contempla un 34% més de publicacions en el seu desplegament amb un total de 847 activitats enfront de les 629 del pla del 2018-2021.

En aquest sentit, el ministre ha posat en relleu que al pla s’han incorporat noves activitats, d’entre les quals sobresurten l’estadística del lloguer d’habitatges, el balanç energètic, l’estadística de la joventut o el sistema d’indicadors per a la igualtat. A més, també hi ha noves activitats relatives a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, com ara l’índex del cost laboral harmonitzat.

Jordi Gallardo ha ressaltat els objectius principals del Pla 2022-2025 d’entre els quals s’ha referit a implementar la georeferenciació de les dades estadístiques, minimitzar la càrrega de treball als informants o identificació, millorar i estandarditzar els processos.