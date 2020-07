Gallardo lamenta les “teories de la conspiració” per la contractació d’A2 Security

La contractació directa de l’empresa A2 Security, propietat d’un destacat membre de Liberals d’Andorra, s’ha plantejat aquest dijous al Consell General. Valorat en 21.250 euros, l’objectiu del contracte és materialitzar inversió estrangera. Una adjudicació molt qüestionada que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha defensat amb dades.

Ha dit que ha permès tancar acords amb inversors disposats a apostar en sectors com habitatge, comunicacions, transport i metalls preciosos.També ha trobat un patrocinador per a la Cimera Iberoamericana. Fora del contracte ha dit els ventiladors mecànics que van arribar durant la crisi sanitària de la Covid-19 ho van fer gràcies als seus contactes. De fet Jordi Gallardo ha lamentat que les insinuacions d’alguns sobre aquesta contractació han malmès la imatge del Govern, del país i de l’empresa fins el punt que ha rebut “dos cartes de les empreses que van subministrar respiradors demanant que s’aclareixi que aquesta empresa no ha rebut cap tipus de comissió, lamentant les insinuacions que s’han fet al respecte i indicant que potser en una altra situació d’emergència sanitària no podem comptar amb aquestes empreses”. El PS ha posat damunt la taula tots els neguits que els han arribat per la contractació i Gallardo ha demanat evitar “teories de la conspiració”. La consellera socialdemòcrata Susanna Vela ha preguntat “per què no s’explica que tenim una persona fent aquest treball pel nostre país”. “Ens omplim la boca de transparència, i la informació l’hem d’anar arrencant i traient com si fos un queixal”, ha criticat.

Inversió per atreure turisme

D’altra banda, la consellera general del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha manifestat a la sessió de control del Consell General la seva preocupació sobre l’estat del sector turístic, l’anàlisi estratègic que s’està fent i els objectius a curt i mitjà termini. “Malgrat la forta competència i dependència absoluta d’Espanya i França, s’ha destinat més pressupost a la campanya per aquesta temporada. Una inversió d’1,7 milions d’euros, 500.000 més que l’estiu passat per intentar atraure visitants a Andorra”, ha recordat Vela. Al llarg de la sessió Vela ha posat en relleu el paper de la cultura com l’eina fonamental per aconseguir i potenciar un turisme de qualitat.

Finalment, el conseller general Joaquim Miró ha demanat a Govern què l’ha motivat a acceptar un acord amb l’exfedatari Josep Estañol per obtenir una informació que legalment era ja de la seva propietat. Miró a demanat els motius que han dut al Govern a signar un conveni per obtenir una informació que legalment ja era de la seva propietat, si el Govern té la intenció de satisfer alguna quantitat en aplicació de l’esmentat conveni i per què el Govern s’ha autoimposat l’assumpció de certes obligacions en aplicació del conveni. En aquest sentit, la consellera general, Susanna Vela, ha retret a Govern que “fa una mica de mal als ulls que es faci una donació generosa d’una documentació generosa”, i ha demanat si tot aquest material digitalitzat s’ha integrat al programari de la Cambra de Notaris, sense cap problema i sense generar cap mena de despesa a Govern.

