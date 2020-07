Educació retornarà l’import proporcional del transport escolar per l’aturada durant la Covid-19

La ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, ha explicat al Consell General que el Govern ha negociat amb les empreses que es dediquen al transport escolar i que molt aviat es retornarà a les famílies la part proporcional del temps que no ha funcionat a causa de la crisi sanitària.

La consellera general de Terceravia+UL+I Carine Montaner ha demanat pels plans de contingència del SAAS per un possible rebrot de la Covid-19.

També ha retret que el director del SAAS no estigués al país durant el confinament, fet que el titular de Salut ha negat: “El senyor Piqué des del primer dia no es va moure en cap moment d’Andorra. Fins i tot va tenir alguns problemes de residència perquè estava en un hotel que li van tancar”. Montaner també ha criticat que Josep Maria Piqué “cobra 12.000 euros i no es vol retallar el sou”. El ministre de Salut també ho ha desmentit assegurant que “això no ha dit mai”.

La consellera de Terceravia també ha expressat el seu neguit per la necessitat d’optimitzar el transport assistencial.

Montaner també ha lamentat les contradiccions en les declaracions del ministre Joan Martínez Benazet, pel que fa al contracte amb l’assessor i investigador Oriol Mitjà. Carine Montaner ha assegurat que hi ha diferències entra resposta del titular de Salut durant la compareixença pública al Consell General, qui va assegurar que l’investigador no tenia cap contracte amb Govern, i el fet que se li hagin abonat 3.500€ pels seus serveis.