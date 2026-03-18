Funció Pública avança en el desplegament reglamentari per a la modernització i millor gestió del personal de l’Administració

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres quatre reglaments que reforcen el procés de modernització i professionalització de l’Administració pública, en el marc del desplegament de la Llei de la Funció Pública. Tal com ha destacat el ministre Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, aquests nous textos permeten desplegar els instruments necessaris per a “ordenar i millorar la gestió del personal públic per a garantir un entorn laboral adequat i impulsar el desenvolupament professional”. L’objectiu és “donar més seguretat, més claredat i més reconeixement als professionals públics, i alhora garantir un millor servei a la ciutadania”.
Els quatre reglaments que ha aprovat aquest dimecres el Govern formen part del desenvolupament normatiu previst per la llei i respon a la voluntat de dotar l’Administració d’instruments més clars, transparents i operatius per a gestionar les persones que en formen part. Així, els nous textos aborden àmbits clau de l’organització i la gestió de recursos humans. Dels quatre reglaments aprovats, dos són modificacions de normatives ja existents i dos són nous: els referents al comitè tècnic d’organització i gestió i a l’avaluació de l’acompliment es modifiquen, mentre que els referents a la classificació dels llocs de treball i la borsa d’interins són de nous.
Entrant al detall del nou reglament que impulsa la borsa d’interins, aquest permet regular el sistema de gestió d’aquest servei i garanteix la cobertura àgil de necessitats temporals tenint en compte criteris de mèrits i capacitats i amb l’objectiu de garantir una cobertura coherent amb les necessitats de personal. El text regula la borsa d’interins, definint-ne la finalitat, l’ordre de prelació, el procediment de crida i les normes de permanència.
Així, el sistema permet que un cop un treballador hagi passat edicte d’interinatge i hagi acabat la cobertura de la plaça es pugui mantenir a la borsa per a facilitar la contractació sense necessitat d’obrir un nou procés de selecció. Quan hi hagi aquesta necessitat, l’Administració farà tres intents de contacte durant 24 hores i l’aspirant disposarà de 48 hores per a acceptar o renunciar el lloc de treball. Això permetrà una gran agilització. Aquest sistema, evidentment, no substitueix la previsió de places definitives, que es cobriran pel procés habitual. Les persones que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, es trobin prestant o hagin prestat serveis com a treballadors públics interins al Cos General de l’Administració General des de l’1 de gener del 2025, com per exemple els conductors del COEX, seran incorporades en la borsa de treballadors públics interins corresponent.
Funció Pública també ha aprovat aquest dimecres el Reglament de Classificació dels Llocs de Treball. Aquest estableix un sistema objectiu i transparent per a determinar com es descriuen, es valoren i es revisen els llocs de treball per a garantir una estructura organitzativa eficient i coherent. El reglament desenvolupa la metodologia de valoració, els factors i criteris aplicables, la intervenció dels òrgans competents i els drets d’informació de les persones afectades. Tal com ha explicat el ministre Rossell, l’aprovació d’aquesta nova normativa dona compliment a la sentència de la justícia que reclamava la necessitat d’estructurar el sistema d’avaluació segons un reglament.
Simplificació de l’avaluació de l’acompliment
Continuant amb els altres textos aprovats, s’han introduït millores al Reglament de l’avaluació de l’acompliment de l’Administració general (AvAc). L’objectiu ha estat simplificar el procediment que hi havia establert actualment per a reduir la càrrega administrativa donant més garanties per a complir amb els objectius marcats. Així, el nou reglament estableix que podran accedir a l’AvAc tots aquells funcionaris que hagin superat el període de prova, la norma vigent fins a la data requeria una antiguitat mínima d’un any. Així mateix, es manté el període d’avaluació de dos anys, però avaluats en un sol cicle i es mantenen els quatre objectius pels quals serà avaluat el funcionari, agrupats en dues categories: col·lectiu i individual.
La modificació del reglament també contempla que el cicle, en cas de canvi de lloc de treball, no es veu interromput i es té en compte el resultat més favorable. També s’estableix que la regulació té en compte els cossos especials, mentre que, segons la normativa actual, havien de desplegar els seus reglaments propis per a fer-hi adaptacions. Finalment, i per a afavorir la digitalització de tot el procés, s’estableix l’ús obligatori de la plataforma digital per a totes les fases del procés.
El nou text manté que el component retributiu consisteix en una prima única variable biennal no consolidable que percep el funcionari i que depèn del resultat final de l’avaluació. L’AvAc és un procés voluntari que permet millorar el funcionament de l’Administració general i, conseqüentment, que els funcionaris desenvolupin tot el seu potencial.
Cal recordar que, amb base a l’acord amb els treballadors de l’Administració pública, aquest sistema d’avaluació és previst que es posi en marxa aquest 2026.
Modificació puntual del Comitè tècnic d’organització
Finalment, el Govern també ha aprovat aquest dimecres la modificació puntual i tècnica del Reglament del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió. L’objectiu ha estat d’adaptar-lo al nou marc legal i millorar-ne el funcionament. Entre les principals novetats, destaquen la reducció dels terminis de convocatòria i la incorporació de la participació sindical amb dret a veu i vot, reforçant, així, la coordinació i la transparència en els processos organitzatius.