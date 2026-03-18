S’activen les partides destinades al Programa de compra del primer habitatge que n’avala la hipoteca i subvenciona els interessos dels primers 7 anys

El Consell de Ministres activa, amb l’entrada en vigor de la Llei del Pressupost, les partides destinades al Programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent, que el Govern va acordar posar en marxa el 22 d’octubre passat. Des d’aleshores el Govern ha tramitat, o està en vies de fer-ho, una vintena d’expedients de persones interessades a beneficiar-se dels avantatges del Programa destinat a l’adquisició d’un primer habitatge per a destinar-lo a ús residencial i permanent mitjançant l’atorgament d’un aval pel 100% de l’import del préstec i una subvenció dels interessos durant un període de 7 anys.
La partida assignada cada any és d’1 milió d’euros fins al 2033. El Govern assenyala que és una partida ampliable si convé segons les necessitats i la demanda de les persones interessades a adquirir la seva primera residència per a viure-hi de manera habitual i permanent.
El Programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent fixa, gràcies a la col·laboració dels bancs andorrans, el tipus d’interès dels primers 7 anys d’hipoteca a Euribor+0% i Euribor+0,5% per a la resta del temps, avalada pel Govern, i que es podrà allargar fins a 50 anys. L’import màxim de l’immoble és de 600.000€ i no es requereix una entrada inicial per a gaudir del programa.
Les persones beneficiàries han d’acreditar una residència mínima de 7 anys al país, no tenir cap habitatge de propietat, i disposar d’un patrimoni inferior al 30% del preu de l’habitatge.