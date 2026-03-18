Quarta plaça per a Íria Medina al gegant NC de Pozza

Aquest dimecres han continuat les curses a Pozza di Fassa amb les SKILV Cup Val di Fassa, en aquest cas amb el Campionat Nacional de Letònia de gegant, i amb la presència igualment de l’equip nacional tant en homes com en dones. Íria Medina ha aconseguit, aquest dimecres, la quarta posició. En homes, Marc Fernández ha estat 34è.
En dones, Medina ha assolit la 4a posició amb un crono de 1.40.29, a 0.99 de la guanyadora, que ha estat l’alemanya Jessica Hilzinger amb 1.39.30. Han completat el podi la suïssa Lara Baumann (+0.25) i la francesa Laurine Lugon-Moulin (+0.40).
L’andorrana aconseguia recuperar onze posicions a la segona mànega per a acabar entre les millors. A la primera feia el 15è temps amb +0.89, mentre que a la segona feia el segon temps, a només 0.10 del millor registre i assolint el crono final d’1.40.29 que la deixava a les portes del podi.
Ibon Mintegui, entrenador d’Íria Medina: “A la primera era un traçat una mica més recte que no ha sabut interpretar. Com és una pista curta a la mínima que fas una petita errada et deixa sense intensitat a la pista i et cau un segon. A la segona mànega, més girada, l’ha interpretat molt bé, ben posicionada i amb una bona estratègia i fa segona de mànega, que està molt bé amb el nivell que hi ha a aquesta cursa, però ara hem d’aconseguir dues mànegues sòlides”.
En homes, Marc Fernández ha estat 34è amb 1.40.82, a 4.34 del guanyador, que ha estat el francès Diego Orecchioni amb 1.36.48, mentre que el podi l’han completat el també francès Guerlain Favre (+0.23) i l’italià Hannes Zingerle (+0.66). L’andorrà ha estat 34è a la primera i a la segona mànega.
Per la seva part, Bartumeu Gabriel no ha pogut completar la segona mànega després que marquès el 36è temps a la primera, mentre que en aquesta primera mànega quedava fora Àlex Rius.
Aquest dijous, dia de descans per a fer front, després, també a Pozza, les curses d’eslàlom.