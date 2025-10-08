Flor del cel, el primer curtmetratge de ficció d’època en català que parla de les trementinaires, es rodarà a l’Alt Urgell

La llegenda i la memòria de les trementinaires i el seu món de l’Alt Pirineu arribaran a la gran pantalla cinematogràfica. Aquest dimecres s’ha presentat a la Seu d’Urgell el curtmetratge de ficció cinematogràfica en català, Flor del cel, amb diverses institucions i agents culturals de l’Alt Urgell i la Vall de La Vansa que hi donen suport. L’acte ha comptat amb la presència d’Amàlia Sanz, directora de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA); Joan Barrera, alcalde de la Seu d’Urgell; Mercè Valls, regidora de l’Ajuntament de La Vansa i Fórnols; Mario Mata, regidor de promoció econòmica de l’Ajuntament de Josa i Tuixent; Miquel Albero, soci d’El Refugi, SCCL; i Eloi Aymerich, director del film i membre de la productora independent Clack, promotora del projecte.
El film, produït per la productora catalana Clack i escrit i dirigit pel director audiovisual mataroní Eloi Aymerich, vol ser un homenatge a la Vall de La Vansa, “un indret del Pirineu català que esdevé el seu cor bategant”. Amb una història que combina elements paisatgístics, fantàstics i socials, Flor del Cel vol ser el primer curtmetratge de ficció d’època en català que reivindica una figura clau en la història de les terres de muntanya; les trementinaires, dones que recorrien els camins del Pirineu català venent remeis i herbes medicinals. En un poble remot de la Vall de La Vansa, Flor del Cel explica la trobada entre dues generacions: la Joana, una nena de sis anys que viu amb la seva família i una anciana trementinaire considerada una bruixa per a la gent del poble. La relació entre ambdues, plena d’aprenentatges, màgia i complicitat, parla de la importància de les tradicions i de les herències que es deixen als que venen amb la bellesa natural paisatgística de l’Alt Pirineu català com a teló de fons.
Rodatge aquest novembre i un projecte molt participat
Flor del cel es rodarà en plena tardor, a finals del mes de novembre de 2025, en escenaris naturals de la Vall de La Vansa amb un equip tècnic i artístic de més de trenta persones. La producció aspira a transitar circuits de festivals i preveu la seva preestena per al mes d’abril de 2026, amb exhibicions a Tuixent, la Seu d’Urgell i Mataró. Flor del cel és la segona producció de ficció de Clack, després de la coproducció internacional Chuzalongo (2024), seleccionada per a representar Equador als Premis Goya (2025) i als Oscar de l’Acadèmia (2026).
El projecte ja compta amb el suport d’una xarxa de complicitats amb agents culturals i institucionals de l’Alt Urgell i el Pirineu català, com l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran (IDAPA), l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Ajuntament de Josa i Tuixent i l’Ajuntament de La Vansa i Fórnols i es preveu també sumar ell Consell Comarcal de l’Alt Urgell. També es compta amb la col·laboració de la Llibreria El Refugi, l’Escola de Teatre de La Seu, l’Associació Reviure les Valls, Peak Pedals i el Museu de les Trementinaires.
Flor del cel vol construir un pont entre el públic i les veus silencioses de la història de les muntanyes del territori, oferint una experiència audiovisual carregada de poesia visual i emoció. El curtmetratge, que comptarà amb un equip tècnic professional i compromès, combinarà en el seu càsting actors no professionals de la zona amb altres de renom com és el cas de l’actriu Carme Sansa o la mataronina Jèssica Pérez Casas. Sansa, amb orígens a la Seu d’Urgell i amb una llarga trajectòria en el món teatral i audiovisual català, interpretarà el paper protagonista de vella trementinaire.
Una campanya de micromecenatge per a sumar-se al projecte
Per altra banda, ja està en marxa la campanya de micromecenatge per a finançar el curtmetratge, el qual es troba en fase de preproducció i que es rodarà de forma íntegra en escenaris naturals de l’Alt Urgell. La campanya de micromecenatge, que s’allargarà fins a principis de novembre, és una convocatòria de finançament col·lectiu que vol recaptar fons per tal de fer possible el rodatge del film completant el seu finançament. Inclou una desena de recompenses diferents, que inclouen des de l’aparició dels noms dels mecenes als crèdits fins a entrades per a les preestrenes que es realitzaran a Tuixent, la Seu d’Urgell i Mataró el 2026, entre moltes altres opcions.
Aquesta iniciativa, no només finança els aspectes tècnics i logístics del curt, com els transports, les localitzacions o l’equip, sinó que també convida els mecenes a unir-se al procés creatiu incloent un total de vuit tipus de recompenses per a totes aquelles persones que hi vulguin col·laborar. Cadascuna porta el nom d’una planta, flor o arbre que es troba a l’Alt Pirineu català i que han inspirat per a la història. Són Campaneta del vent, Flor del cel, Flor de trementina, Flor d’artemisa, Flor de romaní, Flor de saüc, Pi silvestre i Avet blanc. Totes les persones que col·laborin amb el projecte apareixeran com a mecenes als crèdits del film i de la web i podran visionar de forma anticipada el curt. Altres recompenses de més reconeixement inclouen descomptes a llibreries, entrades a espectacles i festivals de poesia i música, excursions guiades a la Vall de la Vansa, estades a hotels rurals de la zona, així com exhibicions exclusives del film, entre d’altres.