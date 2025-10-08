L’EEBE U16 viatja a l’indoor de Peer per a sumar dies d’esquí

El grup U16 de l’equip Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) prepara una nova estada en neu, en aquest cas a l’indoor de Peer (Bèlgica). L’estada serà de dijous a diumenge. El gruix del grup viatja dijous al vespre cap a Peer, per a fer entrenaments divendres, dissabte i diumenge, dia també de tornada a Andorra. A Peer faran dues sessions per dia, és a dir sis en total.
“L’objectiu d’aquesta estada és fer molt volum d’eslàlom, que és molt important, tornar a posar-se sobre els esquís per a no estar massa dies sense esquiar des que vam tornar de Xile fins la pròxima estada de finals d’octubre, i esquiar en condicions exigents, amb neu injectada”, ha explicat Pol Carreras, responsable de l’equip.
El conjunt EEBE U16 viatja a Peer amb tot l’equip al complet -18 esquiadors i esquiadores, format per Jana Ferrer, Vicky Gallerani, Júlia Capdevila, Paula Ledesma, Gisela Drets, Mia Pintado, Guillem Rous, Roc Vila, Andy Ambor, Manel Romo, Marc de Visa, Aleran Mitjana, Pol Xampeny, Jan Fernández, Jofre Casal, Iker Cerdà, Martí Eudal i Lluc Gacia- i, com a staff, Pol Carreras de responsable, Robert Solsona, preparador físic i també entrenador, a més de la nova incorporació de Marc Oliveras com a tècnic del grup de joves.
Després de Peer, la previsió és que a finals d’octubre l’EEBE U16 torni a la neu, en aquesta ocasió amb una estada en dos llocs: primer, cinc dies a la glacera d’Stubai, del 27 d’octubre a l’1 de novembre, i després a Val Senales, del 2 al 7 de novembre.