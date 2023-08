“FHASA, la llum de la seva llar”, dissabte a Engolasters

Imatge d’una visita teatralitzada a càrrec de Les Il·luminades en una edició anterior (FEDA)

El camí hidroelèctric d’Engolasters, a la parròquia d’Escaldes-Engordany, acollirà aquest dissabte, dia 26 d’agost, a les 19:30 hores, una representació de l’espectacle “FHASA, la llum de la seva llar”. Aquesta, és una activitat emmarcada en el cicle “Nits d’estiu als Museus” que se celebra en diferents punts de la geografia andorrana.

L’activitat, que és gratuïta, consisteix en una explicació teatralitzada i divertida sobre FHASA, la companyia elèctrica predecessora de l’actual FEDA. És obligatori formalitzar les inscripcions perquè les places són limitades.





Sinopsi de l’espectacle

Anys trenta, la senyora Rosa busca inversors per a construir salts d’aigua que generin electricitat suficient per a vendre-la i aconseguir diners per a modernitzar el país. La Lluïsa i la Carmeta són les dones de dos treballadors de FHASA que clamen les seves inquietuds i queixes. Mentrestant, la senyora Rosa intenta que no trunquin els seus plans per a obtenir la inversió que necessita. No es pot perdre el desenllaç!