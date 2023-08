El GRC proposa una nit de ratpenats a Bellver

Un ratpenat (vecstock / Freepik)

El Grup de Recerca de Cerdanya (GRC) ha programat per a demà dijous, 24 d’agost, la ‘Nit dels ratpenats’, conduïda per Pere-Miquel Parés i David Manzanera, experts en aquests mamífers. L’activitat, gratuïta i per a totes les edats, es farà les nou de la nit al pàrquing de les Basses de Gallissà, a Bellver.

La proposta forma part de l’agenda del mes d’agost de l’entitat cerdana, que inclou diverses xerrades. Avui dimecres, el jove del Ges Markus Urban explicarà la seva creació d’un assistent virtual en català per a la gent gran mitjançant sistemes d’intel·ligència artificial.

Ja la setmana vinent, el Grup de Recerca de Cerdanya organitza, dilluns vinent, una xerrada del jove urgellenc Gerard Gascón sobre “L’art de la programació: la màgia invisible dels videojocs”. Finalment, el dimecres 30 d’agost l’economista Joan Pujol parlarà del present i el futur del sistema de pensions.

Totes les conferències tindran lloc a la sala de convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà, a les set del vespre, i són obertes a tothom.