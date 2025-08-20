Fets els sortejos per a atorgar les llicències especials de caça de l’isard

Després de l’aprovació dels nous plans de caça de l’isard, aquesta setmana s’ha celebrat el sorteig per a atorgar les llicències especials de caça de l’isard relatives als plans per a la temporada d’enguany. Un dels principals canvis de la nova normativa és la possibilitat de poder presentar-se en format individual, abans només es permetria formar colles, i també el fet que l’anella de control per a la captura és individual i intransferible, fet que en reforçar la seguretat i la traçabilitat.
Així, s’han sortejat els plans de caça sobre la població d’isards en terreny cinegètic comú (la coneguda com a setmana de l’isard), els nous plans del vedat de Xixerella, la vall de Ransol i de la vall de Sorteny i el vedat d’Enclar.
En total, 417 persones caçadores han fet algun tipus de sol·licitud de participació en els plans de caça de l’isard, de les quals 263 han resultat adjudicatàries d’una captura (63%). Aquest percentatge suposa un increment més que notori respecte al 36% que va obtenir captura l’any passat, utilitzant el mètode anterior. Així mateix, i tal com marca la nova normativa, les 154 persones caçadores no adjudicatàries d’enguany tindran prioritat la pròxima temporada per a obtenir una captura d’isard en tots els plans de caça.
Entrant al detall, 394 persones caçadores han sol·licitat participar al pla de caça de l’isard en terreny cinegètic comú (la coneguda com a setmana de l’isard) a les que s’ha atribuït 201 captures (107 en colla i 93 en individual). Les 14 captures del pla de caça dels vedats de caça de Ransol i Sorteny s’han sortejat entre 131 sol·licitants i les 8 captures del vedat de Xixerella, entre 124 sol·licitants.
Pel que fa al pla de caça del vedat de caça d’Enclar, 95 persones han sol·licitat la seva participació per a obtenir una de les 40 captures assignades. Amb la voluntat de poder explicar com funcionarà el sistema de captura als nous vedats, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i el Cos de Banders organitzaran reunions informatives per als adjudicataris de les captures.
Així, els períodes per a realitzar les captures en els vedats de caça s’han atribuït en funció de l’ordre del sorteig i es podran consultar a l’Ordre ministerial publicada al BOPA o a la web del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat. Les llicències especials de caça i les anelles de captures, atribuïdes per sorteig, es podran recollir al Servei de Tràmits del Govern a partir del dia 1 de setembre, previ pagament de l’import corresponent.
Els pagaments es poden efectuar mitjançant la Seu Electrònica (www.e-tramits.ad) o al Servei de Tràmits del Govern. Es recorda que enguany s’autoritza la caça del porc senglar, del cérvol, de la daina i de la guineu en el període del 14 al 21 de setembre, únicament en la modalitat d’espera o aproximació. Per a capturar aquestes espècies cal disposar de la llicència de caça de la temporada 2025-2026. En aquest període, també es podran realitzar les captures atribuïdes en els plans de caça del cabirol i del mufló en terreny cinegètic comú.