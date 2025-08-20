Aprovat el finançament públic de les prestacions per a la transició de gènere

La ministra de Salut, Helena Mas
La ministra de Salut, Helena Mas, en una imatge d’arxiu (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret pel qual s’estableixen les condicions per al finançament públic de les prestacions incloses en l’atenció sanitària a les persones amb diversitat en la identitat de gènere. Concretament, es defineixen els serveis i les prestacions sanitàries finançades públicament en el marc de l’atenció a la diversitat en la identitat de gènere, així com les condicions per a obtenir-ne el finançament. Amb aquesta mesura s’estableix el circuit per a fer possible la transició de gènere.

Les prestacions d’atenció a la diversitat de gènere que s’incorporen són la teràpia hormonal, amb l’ús de medicaments hormonals per a induir els caràcters sexuals secundaris, i els tractaments quirúrgics per a modificar els caràcters sexuals primaris i secundaris.

Pel que fa als principals criteris d’accés, cal presentar una diversitat en la identitat de gènere marcada i sostinguda, tenir capacitat per a comprendre els riscs i els beneficis del tractament, i signar el consentiment informat. I, finalment, hi ha un límit d’edat, per a la teràpia hormonal, cal ser major de 16 anys, i per als tractaments quirúrgics, cal ser major d’edat.

L’accés als tractaments quirúrgics requereix la derivació per part del professional mèdic especialista en endocrinologia, ginecologia o urologia amb experiència en l’atenció a la diversitat en la identitat de gènere.

En el cas de la teràpia hormonal, la prescripció inicial i el seguiment l’han de fer professionals mèdics especialistes en endocrinologia, ginecologia, urologia o pediatria amb experiència en l’atenció a la diversitat en la identitat de gènere.



Prestacions d’atenció a la diversitat de gènere per als menors de 16 anys

L’atenció i el seguiment a la diversitat en la identitat de gènere per als menors de 16 anys es podrà dur a terme en centres o unitats especialitzades en atenció a la diversitat en la identitat de gènere, en centres públics o amb conveni amb la CASS de fora d’Andorra. També s’està treballant perquè es pugui fer a Andorra quan es disposi de professionals mèdics amb formació o experiència en l’atenció a la diversitat en la identitat de gènere.

El finançament entrarà en vigor l’1 d’octubre d’aquest any. Aquesta regulació arriba després que s’inclogués a la cartera de serveis i productes de salut l’atenció a la diversitat en la identitat de gènere en les condicions que estableix la normativa específica.

La normativa específica s’ha desenvolupat amb la participació de Diversand i el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra i seguint les recomanacions internacionals i l’evidència científica.

