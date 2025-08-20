Aprovat el finançament públic de les prestacions per a la transició de gènere

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret pel qual s’estableixen les condicions per al finançament públic de les prestacions incloses en l’atenció sanitària a les persones amb diversitat en la identitat de gènere. Concretament, es defineixen els serveis i les prestacions sanitàries finançades públicament en el marc de l’atenció a la diversitat en la identitat de gènere, així com les condicions per a obtenir-ne el finançament. Amb aquesta mesura s’estableix el circuit per a fer possible la transició de gènere.
Les prestacions d’atenció a la diversitat de gènere que s’incorporen són la teràpia hormonal, amb l’ús de medicaments hormonals per a induir els caràcters sexuals secundaris, i els tractaments quirúrgics per a modificar els caràcters sexuals primaris i secundaris.
Pel que fa als principals criteris d’accés, cal presentar una diversitat en la identitat de gènere marcada i sostinguda, tenir capacitat per a comprendre els riscs i els beneficis del tractament, i signar el consentiment informat. I, finalment, hi ha un límit d’edat, per a la teràpia hormonal, cal ser major de 16 anys, i per als tractaments quirúrgics, cal ser major d’edat.
L’accés als tractaments quirúrgics requereix la derivació per part del professional mèdic especialista en endocrinologia, ginecologia o urologia amb experiència en l’atenció a la diversitat en la identitat de gènere.
En el cas de la teràpia hormonal, la prescripció inicial i el seguiment l’han de fer professionals mèdics especialistes en endocrinologia, ginecologia, urologia o pediatria amb experiència en l’atenció a la diversitat en la identitat de gènere.
Prestacions d’atenció a la diversitat de gènere per als menors de 16 anys
L’atenció i el seguiment a la diversitat en la identitat de gènere per als menors de 16 anys es podrà dur a terme en centres o unitats especialitzades en atenció a la diversitat en la identitat de gènere, en centres públics o amb conveni amb la CASS de fora d’Andorra. També s’està treballant perquè es pugui fer a Andorra quan es disposi de professionals mèdics amb formació o experiència en l’atenció a la diversitat en la identitat de gènere.
El finançament entrarà en vigor l’1 d’octubre d’aquest any. Aquesta regulació arriba després que s’inclogués a la cartera de serveis i productes de salut l’atenció a la diversitat en la identitat de gènere en les condicions que estableix la normativa específica.
La normativa específica s’ha desenvolupat amb la participació de Diversand i el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra i seguint les recomanacions internacionals i l’evidència científica.