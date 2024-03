Ferran Costa retira les demandes interposades contra Carine Montaner

Ferran Costa quan era conseller general. Foto: LdA

És un dels afers polítics que més ha estat acaparant l’atenció mediàtica en els darrers mesos, per bé que havia traspassat el vessant pròpiament polític per a esdevenir un litigi posat a mans de la justícia. El cas Montaner – Costa, en el qual la consellera general d’Andorra Endavant va revelar els diners que percebia l’aleshores parlamentari, va acabar en un cas judicial que, aquest dijous, ha donat un tomb radical en fer-se públic un comunicat del mateix Ferran Costa.

Comunicat de l’exconseller general Ferran Costa:

“Vull anunciar que avui mateix he sol·licitat a la meva representació lletrada que enretiri les demandes interposades envers la senyora Carine Montaner. Aquestes són les primeres declaracions públiques que faig des que es va iniciar la causa i no n’he fet fins ara per a mostrar el meu respecte absolut a la separació de poders i a no interferir en la causa. Vaig recórrer a la justícia com a palanca disponible per a qualsevol ciutadà quan veu vulnerats els seus drets i ara ja em dono per satisfet amb la qualificació provisional del Fiscal General, que veu indicis de delicte en l’actuació de Montaner.

Tanmateix, a diferència del que s’ha volgut fer entendre, vam ser únicament els cinc presidents de Grup Parlamentari representats a la Cambra la legislatura passada (els senyors Ensenyat, López, Pintat, Naudi i jo mateix) qui, en una sessió de Junta de Presidents conjuntament amb Sindicatura, vam decidir de manera unànime fer transparents i publicar tots els salaris. Aquesta mesura, a parer meu, havia de servir per a evidenciar que eren tots els Consellers Generals a ple temps (nou en total, Sra. Montaner inclosa) els qui cobràvem una partida addicional, segons allò previst al reglament del Consell General.

La mediació del Síndic General m’ha empès a prendre la decisió d’enretirar els càrrecs i la demanda civil ja que no tinc cap intenció de percebre res de la Sra. Montaner. La demanda interposada servia per a objectivar el greuge que, a criteri meu, ha infringit en la meva persona: una campanya de descrèdit reputacional, tan personal com professional, amb finalitats gens clares. Vistes les declaracions i escrits de la Sra. Montaner en la premsa i en les seves xarxes socials al llarg dels darrers quatre anys, no tinc cap interès en servir d’excusa per a alimentar aquest circ mediàtic ple de malvolença, del qual alguns n’obtenen tants rèdits espuris”.

D’aquesta manera, ras i curt, talla Ferran Costa la seva primera intervenció respecte a aquest cas des que va arribar a la justícia, ja fa un temps considerable. Hi haurà resposta per l’altra part? Segur que sí.