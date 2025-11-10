A l’alça, tant la importació com l’exportació de béns, a l’octubre

Les importacions de béns durant el mes d’octubre de 2025 han sumat 203,49 milions d’euros, amb una variació percentual del +18,8% respecte al mes d’octubre de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és del +21,0%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 17,50 milions d’euros, amb una variació percentual del +1,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.956,11 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +6,9% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +8,2% respecte al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 190,55 milions d’euros, amb un descens del -1,0%.