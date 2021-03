Felip VI afirma que la visita ajudarà a aprofundir les relacions entre Espanya i Andorra

El rei d’Espanya, Felip VI, ha afirmat durant el seu discurs que la visita ajudarà “sens dubte” a aprofundir les relacions entre Espanya i Andorra.

El monarca ha iniciat el seu discurs en català i qualificant el Principat “d’estat veí i germà”, que es troba “al cor del nostre estimat i compartit Pirineu”.

Després d’expressar la “sincera gratitud” per haver acollit espanyols que fugien de la guerra civil, ha destacat el rol de “pol dinamitzador” que exerceix Andorra en el sí del Pirineu, contribuint a que aquest territori no perdi població.

Felip VI també ha tingut un record per a les víctimes de la Covid-19 del Principat i ha reconegut la feina feta per Andorra al capdavant de la secertaria pro tempore de la Cimera Iberoamericana, així com el seu compromís amb aquesta comunitat.