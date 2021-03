Salazar i Miró recullen la preocupació d’un grup d’advocats

Un grup d’advocats s’ha reunit amb els consellers generals socialdemòcrates Quim Miró i Judith Salazar per exposar-los la seva preocupació pel que fa a la manca d’independència per part de la fiscalia. La trobada es produeix després de les declaracions que els socialdemòcrates van fer la setmana passada per donar a conèixer que el ministeri fiscal considera que el suport dels consellers generals Susanna Vela i Carles Sánchez al recurs presentat per Terceravia en contra de la Llei de modificació de la Llei qualificada de seguretat pública i a la Llei general de Sanitat no és vàlid, perquè el grup parlamentari socialdemòcrata havia votat a favor d’aquesta anteriorment, tot i que el Tribunal Constitucional el va admetre a tràmit el passat 17 de febrer.

Els advocats han manifestat a Salazar i Miró que aquesta manera de fer de la fiscalia, més política que judicial, s’ha demostrat en altres ocasions i que és un fet que està alterant el bon funcionament de la justícia. Els consellers socialdemòcrates han acordat fer seguiment del contingut exposat a la reunió.