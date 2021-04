FEDA Solucions veuria ‘molt interessant’ incloure els busos comunals a la plataforma Mou_T_B

“Per a FEDA Solucions seria molt interessant incloure les línies comunals a l’aplicació Mou_T_B, ja que permetria oferir una informació més global de la mobilitat al país i una gestió dels trajectes unificada”. Així es posa en relleu en una resposta que des del ministeri de Presidència, Economia i Empresa es dona a un seguit de preguntes realitzades pel conseller socialdemòcrata Carles Sánchez.

En la resposta s’exposa que FEDA Solucions té oberta la possibilitat d’integrar la informació sobre els autobusos comunals i que a més farà de “facilitador a qualsevol comú que vulgui afegir-se a l’app”.

Es posen, a més, certs exemples com el cas de la Massana, on l’autobús comunal ja està connectat a la plataforma tecnològica i que per tant en un futur seria possible que s’integrés a l’aplicació. També s’esmenta el cas de Canillo, que ha fet una prova pilot de bus a la demanda, i en la qual FEDA Solucions ha participat “com a soci tecnològic”. Com que es tracta d’un model diferent, però, s’ha optat per una aplicació pròpia. De totes maneres, s’especifica, es podria integrar en un futur. Cal recordar, també, que el comú d’Escaldes-Engordany treballa en una prova pilot de bus a la demanada i que quan es va presentar també es va posar en relleu que no es descartava en un futur la integració a l’app Mou_T_B.

En la resposta que dona el ministre d’Economia, Jordi Gallardo, al conseller també es posa en relleu que a través del correu electrònic de suport de l’aplicació s’han rebut una desena d’incidències i tres consultes. Les incidències s’agrupen en tipologies diferents: les que fan referència a problemes amb l’horari, les validacions dels tiquets i la creació d’usuaris a l’aplicació. En el primer dels casos, hi havia incidències sobre l’horari que s’informava d’arribada del bus i l’horari real. Es manifesta que es va detectar un error amb la introducció de les dades de determinats dies festius que es va resoldre a principis de febrer. Pel que fa a la validació dels tiquets la incidència ja està resolta ja que era un problema de la mida dels codis. I a l’últim, quant a l’hora de crear un usuari, es va detectar que la problemàtica era que el correu de confirmació de la creació anava a la bústia de correu no desitjat.

A la resposta també consta que a banda de les incidències relacionades directament amb el funcionament de l’aplicació també han rebut demandes per saber quan es podrien comprar els abonaments T10, T20 o T40 i preguntes sobre l’entrada en funcionament de l’abonament mensual al preu de 30 euros anunciat pel Govern.

També es posa en relleu que la prova pilot amb pantalles informatives a les diferents parades d’autobús i la instal·lació de plaques informatives en cadascuna de les parades amb informació mitjançant un codi QR, un projecte inclusiu per a persones amb discapacitat visual o auditiva, seran projectes inclosos al pressupost del 2022 arran de les reserves pressupostàries per fer front a la crisi de la Covid-19, que ha fet posposar el projecte.