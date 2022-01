FEDA i l’Ambaixada francesa presenten l’exposició de fotoperiodisme “Un planeta submergit pel plàstic”

El MW Museu de l’electricitat acull, des d’aquest dimecres, l’exposició de fotoperiodisme “Un planeta submergit pel plàstic”, de James Whitlow Delano. Aquesta mostra, que va formar part del Festival Internacional de Fotoreportatge, Visa pour l’image – Perpignan, evidencia la problemàtica mundial que representen les deixalles de plàstic, i que esdevenen una plaga que afecta amplament els països en desenvolupament. A més convida els espectadors a implicar-se en el repte de l’eliminació d’aquests residus, que concerneix a tothom.

L’exposició fotogràfica es podrà visitar durant tot l’any 2022 al MW Museu de l’electricitat gràcies a la col·laboració entre FEDA i l’Ambaixada de França, que un any més s’han unit per continuar acostant la cultura francesa al país i a més amb una temàtica vinculada a la sostenibilitat, que és un eix prioritari per a les dues institucions. De fet, tal com ha recordat la directora general adjunta de FEDA, Imma Jiménez, la sostenibilitat és un dels eixos estratègics de FEDA i està present en tots els seus projectes. A més, el Pla de Sostenibilitat de la companyia defineix entre les accions previstes la difusió i sensibilització a la ciutadania en aquesta matèria, i per això l’exposició presentada aquest dimecres s’alinea perfectament a aquest objectiu.

Justament en aquest sentit, l’ambaixador de França, Jean-Claude Tribolet, ha assenyalat que es vol acostar l’exposició de forma específica als escolars i per això es convidarà tots els centres escolars a fer la visita i s’oferiran diferents tallers i xerrades.

“Un planeta submergit pel plàstic” mostra la presència del plàstic a tot el món, com es troba en tota mena de materials i les conseqüències nefastes que té, quan es descompon i entra en la cadena alimentària, contamina sòls, aire i aigua. Així, el fotoperiodista vol evidenciar aquesta gran problemàtica i fer prendre consciència.

En les fotografies es pot veure que els residus plàstics són a tot arreu. Des del més alt assentament del planeta a 5.400 m d’altitud al Perú fins a la Fossa de les Marianes, el lloc més profund de la Terra, passant pel gel àrtic on ja es troben microplàstics.

James Whitlow Delano és un fotògraf nord-americà establert al Japó que presenta una llarga i reconeguda trajectòria professional. Ha guanyat diversos premis prestigiosos i exposat arreu del món. El 2015 va crear el compte d’Instagram “EverydayClimateChange” gràcies al qual es documenta i es fa visible el canvi climàtic a tots els continents.

L’exposició es podrà visitar durant tot l’any al MW Museu de l’electricitat i en el marc de la col·laboració amb l’Ambaixada de França, la visita serà gratuïta.

Sobre James Whitlow Delano

James Whitlow Delano és fotògraf i narrador de documentals instal·lat al Japó des de fa més de 20 anys. La seva obra ha estat publicada i exposada arreu del món. Ha sigut guardonat per quatre dels seus llibres fotogràfics monogràfics, com ara “Empire: Impressions from China” i “Black Tsunami: Japó 2011”.

Alguns dels seus treballs a la Xina, al Japó, a l’Afganistan o Birmània han sigut citats en certàmens de primer ordre com el Premi Alfred Eisenstadt (de la Universitat de Columbia i la revista Life), l’Oskar Barnack de Leica, Picture of the Year International, NPPA Best of Photojournalism.

El 2015 va fundar EverydayClimateChange (ECC) Feed d’Instagram, en el qual fotògrafs de 6 continents testimonien el canvi climàtic global als 7 continents. ECC documenta com el canvi climàtic no està passant només “allà”, sinó que també té lloc en l’instant i el lloc presents. Delano és beneficiari del Pulitzer Center on Crisis Reporting.

La seva exposició Drowning in plastic ha estat exposada el 2020 per el Festival Internacional de Fotoreportatge, Visa pour l’image-Perpignan.