Més de 1.350 controls d’alcoholèmia i drogues en la darrera campanya policial

El Cos de Policia ha finalitzat el període de la darrera campanya de controls preventius d’alcoholèmia i droga, realitzada del 29 de novembre de 2021 al 9 de gener de 2022. S’han efectuat un total de 1.356 controls, dels quals 1.292 han donat un resultat negatiu i 64 amb control positiu.

Dels 64 controls positius,

14 han comportat sancions administratives (taxa d’alcohol dins la franja de 0,51 g/l a 0,80 g/l)

41 han comportat detenció per taxa d’alcohol superior a 0,80 g/l

6 han comportat detenció per positiu a tòxics

2 han comportat detenció per positiu a l’alcohol i tòxics

1 ha comportat detenció per refús a la prova

El percentatge és del 4,71 % de positius en relació als controls efectuats.

Aquests controls s’han dut a terme entre les 7 hores del passat 29 de novembre i les 19 hores del dia 9 de gener i, el resultat d’aquesta campanya és el que es detalla a continuació:

Resum dels controls per franja horària, amb sancions i detencions:

– Entre les 6 i les 14 hores: 456 controls dels quals 5 positius (3 sanció i 2 detenció)

– Entre les 14 i les 22 hores: 568 controls dels quals 16 positius (2 sanció i 14 detencions)

– Entre les 22 i les 6 hores: 332 controls dels quals 43 positius (9 sancions i 34 detencions)

Els resultats de les 50 persones detingudes (5 dones i 45 homes, dels quals 41 són residents i 9 no residents), han estat els següents:

– De 0,81 g/l a 1,20 g/l: 16 detinguts

– De 1,21 g/l a 1,60 g/l: 14 detinguts

– De 1,61 g/l a 2,00 g/l: 6 detinguts

– Superior a 2,00 g/l: 5 detinguts (2,26 g/l la més elevada)

– Positiu a la prova de tòxics: 6 detinguts

– Positiu a l’alcohol i tòxics: 2 detinguts (1,15 g/l i 2,16 g/l + tòxics)

– Refús a la prova: 1 detingut

Pel que fa a les franges d’edat d’aquests conductors detinguts, han estat:

– De 18 a 25 anys: 13 detinguts

– De 26 a 40 anys: 26 detinguts

– Superior a 40 anys: 11 detinguts

Fer esment que de les 50 persones detingudes, 6 d’aquests conductors han estat involucrats en accidents de circulació de danys materials i 1 en accident amb ferits.

Amb l’esmentada campanya de controls, la direcció del Cos de Policia vol fer palès novament que “la suma d’alcohol+volant és del tot inviable”. L’objectiu d’aquesta campanya ha estat encaminat a la disminució de la sinistralitat a les carreteres.

El Cos de Policia destaca que lamentablement, tot i haver publicitat activament la present campanya, es constata que el nombre de controls positius realitzats en la franja horària de 22 hores a 6 hores, ha estat del 12,95 %.