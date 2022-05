FEDA Cultura proposa una agenda plena d’activitats per a tota la família aquest estiu

L’agenda de FEDA Cultura per a aquest estiu està molt atapeïda. Un any més es podrà gaudir de les visites al Camí hidroelèctric d’Engolasters i les Nits d’Estiu amb propostes singulars. Els més petits podran participar en els tallers fets a mida a la Casa dels guardes, amb el canvi climàtic com a protagonista, i tota la família podrà viatjar en el temps a través d’un joc de pistes molt especial. A més, Engolasters acull un nou circuit autònom per a qui vulgui conèixer, per lliure, tots els detalls de l’aigua i l’energia elèctrica que en genera.

L’objectiu d’aquestes propostes és acostar a tota la societat la història d’infraestructures tan importants per a la sobirania energètica del país com les instal·lacions hidroelèctriques i valors com l’estalvi i la sostenibilitat. Tot fent divulgació sobre temes culturals i científics d’una manera lúdica i pedagògica.

La primera de les activitats té com a punt de sortida la Casa dels guardes, un dels punts emblemàtics de l’epicentre de les activitats d’estiu de FEDA Cultura, el llac d’Engolasters. Des del maig fins al setembre, els visitants podran recórrer amb l’acompanyament d’una guia el Camí hidroelèctric, un itinerari d’aproximadament un quilòmetre de llargada descobrir l’estreta relació entre l’estany i la producció hidroelèctrica d’Andorra, així com la importància de l’indret per a la història del país amb accés a llocs plens d’història. Seran al maig, juny i setembre, els dissabtes a les 11 hores; i al juliol i agost, de dimarts a diumenge, a les 10, 12, 15 i 17 hores.

Engolasters també acollirà novament les singulars Nits d’estiu, vetllades úniques i especials per al públic de FEDA Cultura i l’equip del MW Museu de l’electricitat i el Camí hidroelèctric, en què els valors de FEDA, la cultura i la ciència protagonitzen propostes que no es poden gaudir la resta de l’any. Hi haurà vuit cites amb alguna novetat i també les nits astronòmiques, com la ja clàssica observació d’estels.

Pel que fa als infants, a banda de participar de les altres activitats, podran conèixer com el canvi climàtic afecta el planeta, buscar solucions i ser-ne partícips en uns tallers fets a mesura que inclouen experiments lúdics. Per exemple, per mostrar com l’escalfament global afecta l’aigua de la Terra, entre altres activitats. Aquests tallers, pensats per a infants de 3 a 7 anys, només tindran quatre sessions entre el juliol i l’agost, amb el punt de trobada a la Casa dels guardes.

Nens i nenes també gaudiran del nou joc de pistes familiar “Acuita la dinamita”. Té dues dates, el 14 de juliol i l’11 d’agost, amb sortides esglaonades de les 16 a les 17 hores. Es tracta d’un viatge en el temps que porta els participants als anys quaranta, quan els treballadors de FHASA s’endinsaven en la Vall del Madriu per construir les preses de l’Illa i de Ràmio i el canal Madriu, que portaria l’aigua fins al llac d’Engolasters, una obra capçal per la producció d’energia a Andorra. Un treballador de l’època, el “Gallego”, necessitarà la seva ajuda per retrobar la preuada i perillosa dinamita que ha perdut…

D’altra banda, ja s’ha inaugurat el nou circuit autònom d’1,5 km aproximadament, anomenat “L’aigua i l’energia elèctrica”. Onze rètols explicatius i il·lustrats amb esquemes i fotografies hi presenten informació sobre les infraestructures hidroelèctriques, la història de FHASA i FEDA i altres elements sorprenents, com ara la llegenda d’Engolasters. L’itinerari fa la volta al llac d’Engolasters i no presenta cap dificultat tècnica. Els codis QR inclosos als rètols permeten els visitants, que hi poden accedir per lliure, obtenir més informació i descobrir totes les activitats de FEDA Cultura.

L’estiu també és un excel·lent moment perquè el públic d’Andorra i visitant pugui descobrir el fotoreportatge de James Whitlow Delano “Un planeta submergit pel plàstic” al MW Museu de l’electricitat, si encara no ho ha fet.La reserva no és obligatòria i la visita de l’exposició es pot completar, de manera excepcionalment gratuïta, amb la visita del MW museu de l’electricitat que l’acull. Situat dins de la Central hidroelèctrica en actiu de FEDA, el museu explica què és l’energia, què és l’electricitat, com es genera, quines són les energies més sostenibles, elements curiosos de la història de l’electricitat i com la història d’Andorra va fer un gir cap a la modernitat gràcies a l’arribada d’aquesta central.

A més, inclou un espai lúdic i interactiu per descobrir principis bàsics de l’electricitat tot jugant. De dimarts a dissabte de 9.30 a 13.30 hores i de 15 a 18.30 hores. Diumenges, de 10 a 14 hores.