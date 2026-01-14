La Unió de Botiguers de la Seu lliura els vals del concurs “Comprar a la Seu té premi”

La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) ja ha començat a lliurar els vals als clients guanyadors del concurs ‘Comprar a la Seu té premi’, que han dut a terme un any més en el marc de la campanya de Nadal. El sorteig es va dur a terme aquesta setmana passada, just després de finalitzar les dates nadalenques, i consistia en la concessió de 10 vals de compra, valorats en 100 euros cadascun, que es poden utilitzar en qualsevol dels establiments associats a l’UBSU.
Els guanyadors i guanyadores, i els establiments on s’havien segellat els respectius tiquets de compra, són: Jesús Fierro (per una compra feta a Bolsos Jordi), Rosa Ballesteros (a Carnisseria Charlie), Marta Temes (a Carnisseria Mitjana Navinés), Àngels Larraburo (a Centre Veterinari la Seu), Dolo Molina (a Celeste), Glòria Romero (a Celícies), Anna Cerdà (a Òptica Isern), Joana Mallafré (a Heura Perruqueria i Estètica), Remei Mingorance (a Seumenatge), i Carmen Casanoves (per una compra feta a Tot Esports).
Des de la Unió de Botiguers han agraït la participació de tothom i el suport de tots els veïns i visitants que aquesta campanya de Nadal han apostat per comprar al comerç local i de proximitat. I després d’aquestes dates, ja han començat les rebaixes d’hivern. A través dels seus perfils a xarxes socials, aquests dies l’UBSU dona a conèixer algunes de les promocions que fan els seus associats en aquest període de descomptes, especialment en apartats com moda, calçat i complements.