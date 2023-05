Falsificar documents per a viure i treballar a Andorra

Un home emmanillat (iStock)

La Policia ha detingut aquesta setmana un home, de 36 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per alterar el document sobre la seva activitat laboral. Quan es va verificar la documentació que havia aportat per a obtenir l’autorització de residència i treball, es va detectar que no era autèntica.

Aquesta pràctica delictiva no és puntual, en el sentit que s’estan donant casos de fets similars, segons indica en els seus comunicats, el servei de Policia. Les persones que incorren en aquesta falta intenten, a través de l’alteració dels documents, poden accedir al permís de residència i treball. És molt difícil, per no dir pràcticament impossible, que se’n puguin sortir sense ser detectades les irregularitats.

En un altre ordre de coses, els darrers dies també s’ha detingut un altre home, de 41 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per conduir amb el permís retirat.