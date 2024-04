Fa 54 anys, McCartney anunciava la separació dels Beatles

Era un 10 d’abril de 1970, ara fa just 54 anys, quan Paul McCartney feia pública la sorprenent separació dels Beatles mitjançant un comunicat. Com podia ser que la banda més mediàtica del moment estigués disposada a posar fi a una trajectòria plena d’èxits? La notícia va caure com una autèntica bomba en el panorama musical.

Val a dir que moltes persones van creure que era una broma, altres es van espantar de veritat, però la veritat és que les relacions internes estaven molt deteriorades i es completava així la fi del somni. El grup més gran de la història del rock començava a ser, a partir d’aquell anunci, precisament això, història.





Font: EfeEme.com