Acupuntura per a animals

Hi ha animals que poden ser tractats amb acupuntura (AMIC)

L’acupuntura, és una tècnica de medicina tradicional xinesa que ha estat utilitzada en humans durant mil·lennis i que, ara, està guanyant popularitat com a teràpia complementària en la medicina veterinària moderna. Aquesta antiga pràctica implica la inserció d’agulles primes en punts específics del cos per a estimular la curació i l’alleujament del dolor. L’acupuntura en animals ha demostrat ser beneficiosa en una varietat de condicions i espècies.

L’acupuntura veterinària es basa en els mateixos principis que l’acupuntura en humans. Segons la medicina tradicional xinesa, el cos està travessat per canals d’energia anomenats meridians, i la malaltia es produeix quan el flux d’energia es bloqueja o es desequilibra. En estimular els punts específics en aquests meridians, es pot restaurar l’equilibri i promoure la curació.





Beneficis de l’acupuntura en animals

L’acupuntura pot ser efectiva per a l’alleujament del dolor en animals amb afeccions com a artritis, displàsia de maluc, lesions de teixits tous i dolor crònic. Així mateix, l’estimulació de punts d’acupuntura pot augmentar el flux sanguini, promoure l’alliberament de substàncies químiques analgèsiques naturals i millorar la funció immunològica, la qual cosa facilita la curació de ferides i lesions.

Molts animals experimenten estrès i ansietat a causa de procediments mèdics, viatges o canvis en l’entorn. L’acupuntura pot ajudar a calmar i relaxar als animals, reduint l’ansietat i millorant el seu benestar emocional.

De la mateixa manera, l’acupuntura pot ser beneficiosa per al tractament de trastorns del comportament en animals, com l’agressivitat, l’ansietat per separació i la compulsió.

L’acupuntura pot complementar tractaments convencionals per una varietat de condicions, millorant l’eficàcia del tractament i reduint la necessitat de medicaments.

És important tenir en compte que l’acupuntura veterinària ha de ser realitzada per veterinaris capacitats i certificats en la pràctica. A més, és fonamental que es faci un diagnòstic veterinari complet abans d’iniciar el tractament amb acupuntura, per tal de garantir que s’abordin adequadament les necessitats de cada animal.





Per Tot Sant Cugat