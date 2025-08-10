Exposició “L’estiu”, segons alguns creatius de la Xarranca

L’espai cultural “l’Institucional”, ubicat al Parc Central d’Andorra la Vella, acaba d’oferir una exposició col·lectiva que reuneix les mirades d’artistes en diferents disciplines que van des de la pintura, passant per l’aquarel.la i fins la fotografia, i que sota el lema “L’estiu” ens ha permès gaudir de diversitat d’obres. La mostra va romandre a l’abast del públic de l’1 al 31 de juliol.
Tal com diu l’entitat “la Xarranca”, és una mostra viva, oberta i canviant com l’estiu mateix, així que ens proposa un recorregut sensorial per les formes i els colors; des d’“Assaig 1”, amb les tonalitats del blau marí (cianotipia i pa d’or, amb paper fet a mà), de la professora Montserrat Altimiras, fins a l’“Estiu que crema”, de la Gemma Piera, i “l’arquitectura d’estiu”, realitzada per la Isabel Vila.
També és digne de remarcar en el marc de l’exposició “La sanació”, de la Naiara Galdós. Després hom descobreix “Univers 02”, d’Alfons Valdés, en tècnica mixta. L’autor va exposar un collage que s’ha basat en una altre obra seva inspirada en el cosmos i Valdés, arquitecte de professió, va comentar, entre altres coses, que la pintura el va ajudar a desenvolupar l’arquitectura i no a l’inrevés.
Així mateix, a part del “Petó d’estiu”, de la Bea Roubo, cal fer esment, a més a més, de “Pensant”, de l’artista Mari Carmen Naudí amb una amplia producció i domini de l’aquarel·la.
Destaca també la vista de la “Platja de Torredembarra”, pintada a l’oli per Joan Garcia, mentre Alicia Luño en ofereix la seva visió del “solstici d’estiu”.
En una altra línia hom troba “La festa de l’escuma”, de Fabienne Loosveld, així com “Els Encants” de Vicky Ticó, i l’oli sobre cartró “Ombre i llum”, de Daniele Carreiro.
La Naiara Escabias pinta “Va i ve”, mentre que la Júlia Gamarra aporta una aquarel.la del port d’Eivissa, de 2023. La Mireia Tarrés, de la seva banda, mostra la seva visió de “L’estiu” (aquarel.la).
Cal destacar també “La terrassa”, una aquarel.la de la Roser Casanovas. En la disciplina fotogràfica trobem “Roba estesa”, de la Nuri Cendrós, així com “Estiu 1”, de Rafa Contreras i les “Aromes d’estiu”, un collage d’Anna Antolínez i “No és casualitat”, de Joan Ruiz, etc.
Finalment, cal felicitar a tots els participants i, sobretot, als organitzadors que han sacrificat part del seu temps per a mostrar-nos tal com ells mateixos denominen, un “recorregut sensorial per les formes, els colors i les emocions que defineixen “L’estiu”.
Text i fotos: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra i Secretària general de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA).