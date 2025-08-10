En què pot ajudar un electroestimulador?

Els electroestimuladors són dispositius electrònics que s’utilitzen per a estimular els músculs mitjançant impulsos elèctrics de baixa freqüència. Aquesta tecnologia, coneguda com a electroestimulació muscular (EMS), s’ha convertit en una eina habitual tant en el camp de la fisioteràpia com en l’àmbit de l’activitat física, la rehabilitació i fins i tot l’estètica. Els seus usos són diversos:
Rehabilitació muscular: Després d’una lesió o cirurgia, s’utilitzen per a ajudar a recuperar la força i el to muscular en zones que han estat inactives durant un període prolongat.
Alleujament del dolor: els impulsos actuen sobre els nervis per a reduir la percepció del dolor, sovint com a complement als tractaments de fisioteràpia.
Millora del rendiment esportiu: Alguns atletes els utilitzen per a complementar el seu entrenament, ajudant a millorar el to, la força i la resistència muscular.
Estètica i tonificació corporal: En el camp de l’estètica, s’empren per a reafirmar, tonificar i reduir greix localitzat, tot i que els resultats depenen molt de la combinació amb dieta i exercici.
Prevenció de l’atròfia muscular: En casos de persones amb mobilitat reduïda, l’estimulació ajuda a mantenir l’activitat muscular bàsica.
Tot i els beneficis, l’electroestimulació no és recomanable per a tothom. Persones amb marcapassos, epilèpsia o certes malalties neurològiques haurien de consultar sempre un professional abans d’utilitzar-ne un. També cal evitar col·locar els elèctrodes sobre ferides obertes, àrees inflamades o sobre el cor.