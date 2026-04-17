El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell aprova l’ingrés del fons documental de PEUSA a l’Arxiu Comarcal

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat per unanimitat, aquest dijous, en sessió ordinària, la cessió del fons de l’empresa PEUSA a l’Arxiu Comarcal. Es tracta, tal com es descriu en l’informe del director de l’Arxiu, Julio Quílez, de la documentació “d’una empresa centenària que ha condicionat el subministrament elèctric de la Seu d’Urgell, de l’Alt Urgell i d’una part de la Cerdanya que ultrapassa l’interès merament corporatiu i té una clara dimensió pública, ja que informa de l’arribada de la llum a la Seu, l’extensió de les xarxes, la relació amb els ajuntaments i els consumidors, l’aprofitament elèctric del riu Valira, la modernització del teixit econòmic i, en època recent, la transició energètica, l’autoconsum i la mobilitat elèctrica”.
El fons està integrat per documentació molt diversa, des de llibres d’actes a expedients d’obres i instal·lacions, plànols, contractes, correspondència, fotografies i campanyes de comunicació, entre d’altres. Un cop es formalitzi el seu ingrés a l’Arxiu, la documentació serà inventariada, indexada i digitalitzada i, en paraules del director de l’Arxiu, suposarà “una font de primer ordre per a estudis d’història empresarial, de la tecnologia, del treball, del paisatge i del patrimoni industrial”, i permetrà “reconstruir una història local de l’energia difícilment documentable per altres vies”.
La presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, ha remarcat el valor i la transcendència de la decisió de PEUSA de cedir la seva documentació històrica a l’Arxiu Comarcal “ja que demostra d’una banda la sensibilitat de voler preservar la seva història centenària i alhora la generositat de posar-la a l’abast de la societat”.
En la sessió d’aquest mes d’abril, el Consell ha aprovat, entre altres punts, l’acceptació de la cessió temporal per part de l’EMD de la Vila i Vall de Castellbò del camí d’accés al castell de Castellbò per a poder-lo arranjar en el marc de la subvenció del projecte POCTEFA-PYRÉPAT que es té atorgat per a la preservació, millora i difusió del patrimoni històric i cultural compartit entre la Seu d’Urgell, Castellbò, Andorra i Foix; aquesta actuació té un pressupost aproximat de 150.000€ que inclou també una part de treballs arqueològics.
El ple ha validat igualment la pròrroga dels contractes per al servei de transport escolar per al curs 2026-2027. Igualment, l’aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet per dur a terme els treballs de la segona fase d’estabilització de l’esllavissada que fa un any es va produir a la carretera municipal de Castellar de Tost.
En aquest ple ja hi ha participat com a nova consellera del grup de Junts l’alcaldessa d’Alàs i Cerc, Carme Ribó, en substitució de Jordi Gutiérrez, que va dimitir fa unes setmanes per motius professionals com a regidor de Montferrer i Castellbò i en conseqüència va perdre la seva condició de conseller comarcal.