Podis per a l’Andona Racing: Raquel Balboa tercera, i segona posició per equips a la Copa Catalana Femenina

Raquel Balboa en el tercer calaix del podi (Andona)

L’equip Andona Racing ha tingut una gran actuació en la primera prova de la Copa Catalana Femenina de Carretera, celebrada aquest diumenge a la localitat d’Esparreguera, aconseguint un podi individual amb Raquel Balboa i la segona posició en la classificació per equips. Després d’un excel·lent treball col·lectiu, Raquel Balboa ha assolit una magnífica tercera posició, formant part de l’escapada decisiva que ha arribat a meta, recolzada per la feina determinant d’equip d’Anna Albalat i Miren Miquel. Ambdues “han controlat la cursa de manera impecable”, segons explica l’equip. Amb aquest resultat, l’Andona Racing es consolida com un dels equips més forts en la lluita per la Copa Catalana.

A més del podi, les corredores de l’Andona Racing han destacat amb grans actuacions:

Anna Albalat i Miren Miquel han estat fonamentals en la gestió de la cursa, contribuint a la bona dinàmica de l’escapada.

Esther Piquer, Laia Sebastià i Sílvia Zúñiga, malgrat una punxada en carrera, han lluitat fins al final sense rendir-se.

Les júnior, Ares Rovira i Clara Riba, en el seu debut en competició, han demostrat determinació i compromís, completant amb èxit la cursa.

La IX Cursa Ciclista Vila d’Esparreguera Femenina, puntuable per a la Copa Catalana Femenina, s’ha disputat en un circuit de 5 km, amb un total de 9 voltes i 45 km de recorregut.

Amb aquest gran inici de temporada, l’equip Andona Racing afronta amb il·lusió i determinació les pròximes proves de la Copa Catalana amb la propera setmana a Mataró, amb l’objectiu de consolidar-se entre els millors equips ciclistes de la competició.