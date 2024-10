Títol: Eva & Nicole

Durada: 50 minuts

Gènere: Comèdia dramàtica

Creació: Daniel Écija

Intèrprets: Belén Rueda, Hiba Abouk, Belinda Washington

Temporades: 1 Capítols: 8

Plataforma: ATRESplayer Premium

Eva & Nicole és una sèrie drama ambientada a Marbella, a la dècada de 1980. Una època on nombroses estrelles de Hollywood passejaven per la ciutat andalusa cada estiu. En aquest escenari, Nicole ha esdevingut una de les dones més influents de la nit marbellí i és propietària d’una de les discoteques de moda de la ciutat. La seva idíl·lica vida fa un tomb quan apareix a la seva vida Eva, una vella amiga que torna per a venjar-se.

L’amistat de Nicole i Eva es remunta al 1972, quan totes dues vivien a París. Allà, la Nicole va contractar l’Eva com a cambrera d’un dels seus locals i li va ensenyar tots els secrets del món de la nit. La seva relació es va posar en perill quan apareix Manuel, un home pel qual totes dues sentiran una atracció especial.





Per Sensacine