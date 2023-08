Estrenen la via ferrada d’iniciació del Roc dels Senders

Dos homes practicant en la via ferrada del Roc dels Senders (Comú d’Andorra la Vella)

Andorra la Vella ha estrenat aquest dimecres la nova via ferrada del Roc dels Senders. Es tracta d’una ruta catalogada per al nivell d’iniciació per la seva llargària (de 115 metres), i pel fet que compta únicament amb 80 metres de desnivell. A més de la seva baixa dificultat, té un accés fàcil des del Rec de l’Obac, fet que fa que estigui a l’abast de tothom per a poder-la realitzar.

Es tracta de la segona via ferrada que el Comú instal·la a la parròquia. La primera és la de Sant Vicenç d’Enclar, que compta amb 270 metres de longitud i 140 de desnivell, i que té un nivell de dificultat mitjà. En el cas de la via ferrada del Roc dels Senders s’ha previst una ruta dirigida a totes les edats i tots els nivells, però sobretot per a aquells que volen començar o que volen conèixer aquesta pràctica. A més, té un circuit gairebé circular, que comença des del Rec de l’Obac i que torna pel camí de la Costa fins als Serradells.

La durada de l’ascens, tot i que és variable segons el nivell d’experiència i la capacitat física de l’usuari, s’ha calculat que serà d’entre 30 i 45 minuts. El conseller de Patrimoni Natural, Gerard Menardia, ha destacat el fet que el punt d’arribada sigui el mirador del Roc dels Senders, així com que es pugui enllaçar amb el circuit dels miradors com a gran atractiu per a realitzar la via ferrada. A més, és una activitat que es pot gaudir en família i que facilita a tothom poder fer esport a prop del nucli urbà.

Als voltants de la via ferrada del Roc dels Senders, a més, s’ha projectat un sector d’escalada que comptarà amb diversos nivells, però que estarà principalment dirigit per al nivell d’iniciació. Menardia ha remarcat que s’espera que aquest punt pugui esdevenir una zona atractiva per a aquells que els agrada realitzar aquest esport o que volen aprendre a practicar-lo. Es preveu que pugui estar enllestit durant el darrer trimestre, abans de finalitzar l’any, tot i que encara s’està treballant en la seva implementació.