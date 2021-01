Estevez torna a competir sent 6a a la FIS de Crans Montana

Aquest dissabte s’ha disputat una de les dues curses FIS programades per al cap de setmana a Crans Montana (Suïssa), amb Maeva Estevez en el seu retorn a la competició. L’andorrana ha estat 6a en la seva primera cursa d’aquesta temporada en la qual el calendari de boardercross està veient-se tan afectat.

Avui ha sigut una cursa amb alta participació però sense qualificacions prèvies i que ha estat guanyada per la suïssa Lara Casanova. S’han disputat directament els vuitens de final. En aquesta primera cursa, ha comès una errada, però ha aconseguit arribar segona. En quarts de final, el seu rendiment ha sigut molt millor, ficada dins de la cursa, lluitant ma a ma amb la suïssa Sophie Hediger (en la final ha estat segona), que ha entrat finalment primera amb Estevez segona. En semifinals, amb Hediger i Aline Albrecht també a la sortida (Albrecht ha acabat sent la tercera de la jornada), l’andorrana ha arribat tercera i no ha aconseguit el bitllet per a la final. “He seguit la carrera, però no he anat a atacar, he sigut molt passiva i m’ha passat factura. Ho he de millorar per demà”, ha manifestat Estevez.

En la petita final anava primera, amb una sortida molt bona que l’ha deixat davant sola. A la part final, ha anat amb cura amb un últim peralt en no massa bon estat i la seva reducció li ha costat que l’avancés l’holandesa Nienke Poll.

Maeva Estevez, rider, ha manifestat estar “molt contenta de tornar a competir després de quasi onze mesos. Tinc molt bones sensacions, estic fent molt bones passades, falta millorar la tàctica de carrera i ja està. Demà toca millorar i a per totes”.