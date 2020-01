Maeva Estévez ha estat avui 5ª a la Copa d’Europa de boardercross disputada a l’estació francesa de Puy St. Vincent, on Lluís Marín ha finalitzat en la 7ª plaça.

En la prova femenina, Maeva Estévez ha tingut unes qualis complicades en què s’ha classificat 14ª quan entraven 16 a les finals. Finalment, en les rondes finals ha aconseguit superar-les fins a les semifinals, quan ha patit una caiguda que l’ha deixat sense opció de ser a la gran final. Així les coses, ha disputat la petita final, la qual l’ha guanyada i, per tant, ha estat 5ª en la classificació final.

En la prova masculina, Marín ha estat lluitant per estar en les rondes finals i s’ha classificat. Finalment, l’andorrà ha estat 7è gràcies al seu millor crono. Tant ell com l’italià Tomasso Leoni no han pogut participar a la petita final com a conseqüència de la caiguda a semifinals.

Maeva Estévez, surfista de neu: “He fet una errada a les qualis, on m’he classificat 14ª i entraven 16… Després en la primera baixada he estat segona, a semifinals he fet una sortida molt bona i em posava segona i m’han fet un exterior. A la part final jo anava més ràpid, i quan anava a avançar ens hem enganxat les taules i he caigut en l’arribada. Al final no he pogut passar a la final. A la petita final he sortit i anava segona, m’han avançat al primer peralt i després ja al tercer em poso segona i al cinquè em poso primera i guanyo la final. En general estic bastant contenta perquè el dia no havia començat del tot bé, però al final he acabat surfejant molt bé, de menys a més, i pel nivell que hi havia, amb noies de Copa del Món, estic bastant contenta”.