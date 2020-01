L’Associació Marc G.G. d’ajuda mútua davant la pèrdua,organitza una ponència a càrrec del professor Denis ASTELAR a Andorra.

Aquesta ponència s’havia de fer el passat 18 d’octubre però per problemes de de sala no va estar possible i es farà aquest dia.

CONFERÈNCIA

Títol: “EL EGO” Ese gran desconocido.

Ponent: Denis ASTELAR

Organització: Associació Marc G.G.

Data: 17 de gener de 2020 a les 19,30h

Lloc: HOTEL CENTRIC D’Andorra la Vella.

Accés: Entrada lliure.

Confirmació d’assistència al telèfon: 329601