Esteve i Del Rio competeixen aquest dimarts als 10km individuals en clàssic dels Mundials

Al centre de la imatge, en segon terme, Ireneu Esteve, a l’skiathlon del dissabte. Foto: Modica Nordic Focus

Els Campionats del Món d’esquí de fons de Trondheim (Noruega) han tingut aquest dilluns un dia de pausa pel que fa a la competició, tot i que els esportistes andorrans han utilitzat el dia per a entrenar. Avui dimarts, 4 de març, nova cursa, els 10km individuals en clàssic, amb Irineu Esteve a la prova masculina i Gina del Rio a la femenina.

La primera de les carreres serà la masculina, que començarà a les 13:00h. A les 15:30h està prevista la femenina. Ahir dilluns, tant Esteve com Del Rio van estar entrenant per a provar material i mantenir l’estat físic idoni per les curses de demà.

Esteve va rodar per la zona de l’estadi amb el seu Team Aker, mentre que Del Rio va anar a una altra pista amb Xabier del Val, responsable de la secció d’esquí de fons de la FAE, per a fer una sessió suau.

Després de les curses d’aquest dimarts, els Campionats del Món tindran una última cursa amb representació andorrana: serà el dissabte dia 8, amb Irineu Esteve als 50km mass start en skating.





Irineu Esteve, esquiador: “Serà una carrera bastant complicada pel tema de la méteo. Ara està plovent, però la idea és que demà -per avui- salin, així que la pista estarà bastant dura. Si la pista està bastant dura elegirem una configuració d’esquís amb menys grip i que puguin ser el més ràpid possibles, perquè llavors seria una cursa molt de potència. No ens beneficia molt en aquest aspecte, així que intentarem buscar la màxima velocitat d’esquí i menys ‘agarre’ possible, patir a les pujades i intentar donar el màxim als plans i les baixades. Si la méteo segueix com ara i la pista està molt farinosa o molt destrossada sí buscarem més ‘agarre’ i potser una mica menys de velocitat i poder fer les pujades per a guanyar temps, però ja veurem com es planteja demà -per avui- i ja decidirem una configuració o una altra”.

“Demà -per avui- és bastant complicat a nivell de pista, com a nivell de sensacions, fer un molt bon resultat. Però, crec que podríem estar molt contents si féssim un top15 i afrontar així l’skating amb un millor feeling”.