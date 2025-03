El país va generar un 3,2% més de residus el 2024

Instal·lacions de CTRASA (Fòrum.ad)

El 2024 el centre de tractament de residus (CTRASA) va rebre 50.859 tones, la major part de les quals va ser revaloritzada a Andorra, mentre que una petita part, una mica més de 700 tones, es va exportar perquè fos tractada. En total, s’ha tractat un 3,2% més de material que el 2023. Però, s’ha de tenir en compte que aquell any hi va haver una aturada tècnica, que es du a terme cada sis anys, per a posar a punt les instal·lacions i que, a més, es va allargar més de l’habitual. Per tant, l’increment dels residus tractats no és tan elevat.

Segons les dades de 2024, unes 36.600 tones corresponen a residus generats a les llars, que s’han incrementat respecte l’any anterior i unes 8.000 tones van ser generades per indústries i comerços. La deixalleria va funcionar l’any passat al voltant de les 8.700 hores.