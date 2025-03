5 d’abril, data escollida per a reivindicar, al carrer, habitatge digne

L’assemblea de la Coordinadora per l’habitatge digne (AndorraDifusió)

La Coordinadora per l’habitatge digne ha proposat tornar a sortir als carrers el dissabte, dia 5 d’abril, perquè preveu que encara hi hagi turisme d’hivern i esquiadors, fet que permetrà provocar encara més impacte, i per a tenir el marge d’un mes per a organitzar-se. Es tracta d’una data que s’ha votat favorablement en l’assemblea popular amb l’objectiu de reclamar una regulació dels preus del lloguer i de compra i denunciar els abusos i les trampes que, segons la plataforma, no paren d’augmentar.

Es tracta d’una data clau perquè hi ha ciutats espanyoles que també s’estan plantejant sortir massivament als carrers per a reclamar un habitatge digne. Segons publica AndorraDifusió, fer piquets informatius per a atraure el màxim d’assistents possible i bloquejar les principals artèries comercials del país són alguns dels detalls de la manifestació del 5 d’abril.

Des de la plataforma demanen a la gent que denunciï els abusos i en la concentració van acusar a alguns membres de la junta de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) de ser responsables d’aquestes males praxis. Una de les més freqüents és la trampa del fill.

La plataforma preveu organitzar una jornada de debat després de la manifestació i demana més implicació de la població per a aconseguir tots aquests objectius.