Estar neuròtics

Omar El Bachiri. Psicòleg

De segur que tots hem sentit la frase està neuròtic/a per a referir-se a l’estat anímic d’algú en concret. Però, realment, sabem quin és el comportament neuròtic, com pensa i actua la persona neuròtica. Doncs, intentaré explicar-ho per a, així, evitar tornar-nos neuròtics. Aleshores, dit breument, és un comportament on predomina el pessimisme, l’ansietat, la por, l’estat depressiu, la ira, etc. En definitiva, són un conjunt d’emocions i sentiments encarrilats al malestar i, malauradament, són factors precipitants per a adquirir fòbies o algun TOC (trastorn obsessiu compulsiu).

El malestar és general i afecta a tot el conjunt de la personalitat, és a dir, a la seva manera d’interpretar la realitat, de raonar sobre ella i, conseqüentment, afecta negativament la seva interacció social. Un exemple molt aclaridor el podem veure amb els efectes de la recent pandèmia, molta gent ha adquirit el TOC de neteja o desinfecció. La por a contaminar-se les obliga a passar hores diàries netejant sobre net i, fins i tot, de tant rentar-se les mans, acaben irritant-les o fent-les sagnar. Això, per una banda i, per l’altra, tenim la gent que viu angoixada, ansiosa, depressiva i amb una visió de la realitat negativa, sempre esperant el pitjor de la societat i dels esdeveniments, viu en el futur deixant escapar el present i, tot, per por a patir.

La seva actitud negativa provoca que magnifiquin les situacions problemàtiques i que, paral·lelament, exagerin els pensaments negatius, potenciant-ho fins a tal punt, que es tornen realitat. Per tant, creen la seva pròpia realitat desastrosa perquè és evident que no és per a tots igual, tot i viure en el mateix lloc, tenir la mateixa feina i compartir amistats. Aleshores, per a no tornar-nos neuròtics és vital qüestionar-nos de tant en tant: si estem vivim com ho desitgem, com ho teníem previst i si realment ens agrada o preferiríem canviar-ho per un altre estil de vida diferent. És a dir, més en consonància amb els nostres pensaments i necessitats actuals.





