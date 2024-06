La Vall del Madriu – Perafita – Claror engega les celebracions del seu 20è aniversari amb una sortida a la vall de Prat Primer

Un mur fet amb la tècnica de pedra seca (SFGA)

La Vall del Madriu-Perafita-Claror està d’aniversari, i és que el pròxim dia 1 de juliol se celebraran els 20 anys de la inscripció del parc natural a la llista del Patrimoni Mundial. És per això que, per tal d’apropar aquest aniversari a tota la població i començar a escalfar motors per a la celebració aquest dissabte, 15 de juny, tindrà lloc una sortida temàtica a la Vall de Prat Primer.

La programació prevista per a la celebració del 20è aniversari, que es concentrarà principalment a finals de juny i principis de juliol es presentarà la setmana vinent.

La caminada, prevista per a aquest dissabte, que serà gratuïta però a la qual caldrà inscriure’s prèviament en el següent enllaç, serà dirigida per l’historiador David Mas, i girarà al voltant del tema ‘La pedra seca a la Vall de Prat Primer’ amb un doble objectiu: donar a conèixer la zona de tampó d’Andorra la Vella i descobrir el ric patrimoni en pedra seca que acull.

L’activitat engegarà la programació d’esdeveniments de commemoració d’aquest 20è aniversari i, pel que fa a l’horari, està prevista la sortida a les 8.30 hores des del berenador de la Comella. Durant el recorregut, els participants aniran descobrint la vall de Prat Primer, juntament amb les explicacions de Mas al voltant de la importància de les estructures en pedra en sec en el desenvolupament de les activitats tradicionals. Finalment, es preveu ser al punt de retorn cap a les 15.30 hores. Cal destacar que el recorregut no serà complicat, però degut a la seva durada i desnivell sí que serà necessari un mínim de forma física.

La sortida permetrà descobrir un nou itinerari temàtic “La pedra seca a la Vall del Madriu-Perafita-Claror” que amb el mateix objectiu de mostrar sobre el terreny el ric patrimoni en pedra seca se suma al de la siderúrgia o al de les cabanes, i permet que tot visitant pugui entendre la importància que les activitats passades han tingut en la configuració del paisatge, i com han contribuït a fer de la vall un patrimoni de la Humanitat. Aquest nou itinerari també estarà disponible per la seva descàrrega gratuïta des de la pàgina web de la vall.





La construcció en pedra seca: una tècnica amb història i reconeixement

La construcció en pedra seca consisteix en una tècnica constructiva en la qual només s’utilitzen pedres en sec, és a dir, sense cap element de lligam o morter, de forma que s’aguanten només mercès a l’encaix entre unes i altres, o com a molt utilitzant pedruscall com a falques per a ajudar a subjectar les pedres.

És una tècnica molt antiga i molt estesa a tot el Pirineu i, en general a tot el Mediterrani, d’aquí que l’any 2018 fos declarada per la UNESCO patrimoni de la humanitat.

Per a més informació es pot consultar la web de la vall del Madriu-Perafita-Claror o també enviar un email a info@madriu-perafita-claror.ad o bé trucar al telèfon (+376) 823 000.