Establiments de la Seu presenten els seus ‘Sabors de Nadal’ per a les festes

Els representants dels establiments comercials que participen al “Sabors de Nadal” de la Seu (Aj. la Seu)

Una dotzena d’establiments de la Seu d’Urgell han presentant les seves propostes gormandes amb un total de dotze productes gastronòmics diferents, tant dolços com salats, elaborats expressament per a assaborir-los durat els àpats nadalenques dins la iniciativa ‘Sabors de Nadal’ de la programació nadalenca del Món Màgic de les Muntanyes.

La regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Gemma Tó, acompanyada pels representants dels establiments que participen en aquesta iniciativa gastronòmica ha manifestat que “sense la seva col·laboració no seria possible un Nadal gastronòmic tan reeixit com el que es pot gaudir a la Seu d’Urgell”.

Els 12 establiments alimentaris que ofereixen els seus ‘sabors de Nadal’ i que ja es poden trobar són:

El Mos&Serafí : Galeta de gingebre i espècies de tardor. Sense gluten ni lactosa i baix en sucre.

: Galeta de gingebre i espècies de tardor. Sense gluten ni lactosa i baix en sucre. Cal Duat Pastisseria : Galeta amb xocolata.

: Galeta amb xocolata. Crosta i Molla : Picarol de brioix especiat.

: Picarol de brioix especiat. Forn de Pa Ventura : Magdalenes tradicionals.

: Magdalenes tradicionals. Forn Sant Joan : Tió de xocolata i galeta Minairó.

: Tió de xocolata i galeta Minairó. Forn Blasi : Piruleta de Minairó i arbre del Món Màgic de les Muntanyes.

: Piruleta de Minairó i arbre del Món Màgic de les Muntanyes. Pastisseria Cadí : Galetes i torró de xocolata blanca, neula caramel·litzada i sal.

: Galetes i torró de xocolata blanca, neula caramel·litzada i sal. Pastisseria Kessler : Avet de croissant de mantega farcit.

: Avet de croissant de mantega farcit. Menja’t l’Alt Urgell : Melmelades de Cal Casal de taronja marga i xocolata.

: Melmelades de Cal Casal de taronja marga i xocolata. L’Infús : Cookies de taronja i xocolata i infusió de te blanc de roses.

: Cookies de taronja i xocolata i infusió de te blanc de roses. Carnisseria Charlie : Pastís de carn amb foie i mini burguers de formatge.

: Pastís de carn amb foie i mini burguers de formatge. Carns i elaborats Cerdanya: Avets de pasta de full farcits de sobrassada i formatge de cabra.

Val a dir que, com cada any per aquestes dates, els comerços que participen en aquesta iniciativa gormanda estan identificats a la porta amb un minairó d’alumini de mida real, així com amb el cartell identificatiu ‘Sabors de Nadal’.





Nadal amb el comerç de la Seu

La regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Gemma Tó, també ha presentat algunes de les diferents propostes comercials per a aquest Nadal a la ciutat. “Volem agrair a totes les associacions i entitats comercials per la seva implicació en el Món Màgic de les Muntanyes per a apostar per la dinamització de la Seu, per un Nadal més màgic”, ha subratllat Tó.





Algunes de les propostes comercials per a aquestes festes són:

Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell (AHAU):

Dissabte 2 de desembre, de 17 a 18 hores: Berenar amb Minairons al Punt Màgic de les associacions situat al passeig Joan Brudieu).

Diumenge 24 de desembre, de 17 a 19:30 hores: Xocolatada al Tió de la Freita que se celebrarà al Parc del Cadí.





Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU):

Dimecres 6 de desembre, de 10 a 20 hores: Mercat de la Fada del Quer, al passeig Joan Brudieu.

Armats de la Seu: Diferents activitats.

Visita dels follets de la Fada del Quer que repartiran material per a fer fanalets per a acompanyar a ses Majestats i la Fada durant la Cavalcada de Reis.





Menja’t l’Alt Urgell:

Dissabte 9 de desembre, a les 12 hores: Taller de Neules, a la plaça Patalín.

Dissabte 16 de desembre, a les 12 hores: La Poció dels Minairons, a la plaça Patalín.

Dissabte 23 de desembre, a les 12 hores: Taller de neules, a la plaça Patalín, i Poció Minairons, al bar l’Estrella.





Carrer Regència d’Urgell, amb la col·laboració de l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell:

Divendres 22 de desembre, de 17 a 19 hores: Animació i Taller de Maquillatge amb Minairons i Dj Pua.

Dissabte 23 de desembre, de 11:30 a 13 hores: Spinning.

Dissabte 23 de desembre, a les 13 hores: Karate.

Dissabte 23 de desembre, de 15:30 a 17:30 hores: Concert Dj Pua.

Dissabte 23 de desembre, de 17:30 hores: Concert amb Her Majesty (versions).

Dijous 28 de desembre, de 18:30 a 20 hores: Concert Marta Brucart.

Divendres 29 de desembre, de 18:30 a 20 hores: Concert de Ranxeres amb Pirimex.

Dissabte 30 de desembre, a les 11:30 hores: Música tradicional.

Dissabte 30 de desembre, de 18:30 a 20 hores: Concert grup Flanders.

Dimarts 2 de gener, de 17:30 a 18:30 hores: Espectacle Fada del Quer, follets i màgia amb Ivan Fernández.

Dijous 4 de gener, a 18 hores: Patges Reials, Dj Pua i sorteig d’una cistella de Nadal valorada en 2.500 euros.





Carrer dels Canonges:

Del 12 de desembre al 7 de Gener: Pessebre dels Canonges.

Tota aquesta informació es pot trobar al programa de butxaca del Món Màgic de les Muntanyes. També es pot descarregar el programa d’activitats que organitza el carrer Regència d’Urgell a través del codi QR que hi ha inclòs en el programa de paper.

La regidora, Gemma Tó, ha convidat a tothom a passejar pels carrers engalanats i gaudir de totes les activitats nadalenques que s’inicien aquest pròxim divendres, 1 de desembre, i que s’allargaran fins el 6 de gener de 2024.