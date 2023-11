Mario da Cruz debutarà “amb el permís de la neu”, a la Copa del Món de les Deux Alpes

El rider andorrà, Mario da Cruz, abans d’un entrenament (Rfedi / FAE)

Després que no es pogués disputar la Copa d’Europa de Pitztal (Àustria), prevista per al 20 de novembre passat i que es va haver de cancel·lar, l’estrena del rider andorrà, Mario da Cruz, aquesta temporada, està prevista per a la Copa del Món de les Deux Alpes (França), que se celebra aquest pròxim cap de setmana.

Mario da Cruz va entrenar a Pitztal amb l’equip espanyol per a preparar el debut de la temporada, el qual, finalment, serà, directament, a la Copa del Món. La cita està programada per al divendres amb les sessions de qualificació, i dissabte amb les finals.





Possibles canvis per les nevades

Amb tot, l’organització d’aquesta Copa del Món de les Deus Alpes està pendent de les nevades que estan previstes per als pròxims dies. De fet, aquest dimecres es va avançar la sessió d’entrenament que estava prevista per avui dijous, ja que la previsió per a aquesta jornada és de neu. Així les coses, s’haurà de prestar atenció a possibles canvis en aquest calendari inicial de divendres, tant en qualis, com dissabte les finals.