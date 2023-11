Visita pastoral del copríncep a Andorra la Vella

Al centre, el copríncep episcopal amb els càrrecs del Comú d’Andorra la Vella (Comú)

L’arquebisbe-bisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan Enric Vives, ha tancat avui dijous la visita pastoral que ha fet durant aquest mes de novembre a Andorra la Vella amb una visita oficial al Comú. El copríncep ha estat rebut pels cònsols major i menor, David Astrié i Miquel Canturri, a l’arribada a la Casa comuna i posteriorment, a la sala de Consell de Comú ha mantingut una trobada amb els membres de la corporació, on també han assistit la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i la consellera general Sílvia Riva. Han acompanyat Joan Enric Vives en la visita pastoral el seu nou representat personal, Eduard Ibáñez; l’arxipreste de les Valls i rector d’Andorra la Vella, Ramon Sàrries; i David Codina, secretari de la Diòcesi d’Urgell.

Joan Enric Vives ha fet un discurs en què ha remarcat la profunda transformació que ha experimentat la parròquia en els darrers anys, “especialment el canvi espectacular que ha fet Santa Coloma”. En aquest sentit, ha ressaltat el treball en equip que s’ha dut a terme i ha agraït totes les iniciatives i millores que han permès a Andorra la Vella “guanyar en serveis per als ciutadans, que milloren la qualitat de vida de la gent gran i l’han convertit en un lloc amable per a viure-hi”.

Durant el seu parlament també ha parlat dels reptes de futur dels governants, com el canvi climàtic o les dificultats de moltes famílies derivades de la inflació. En aquest sentit, i referint-se a la qüestió de l’accés a l’habitatge, ha demanat als responsables polítics que “en facin una prioritat” i cerquin solucions “inventives” per a trobar, entre tots, el bé comú “i que ningú es quedi descavalcat”.

El cònsol major, David Astrié, també ha fet esment a l’accés a l’habitatge durant el seu parlament i ha remarcat que les institucions “hem d’estar al costat dels ciutadans, escoltar el que ens demanen i activar mesures ponderades que vagin en benefici de tothom”. Alhora, ha aplaudit l’aprovació aquesta setmana al Consell General “d’una llei consensuada per totes les forces polítiques que ajudarà a donar resposta a la situació actual”. Encara sobre l’habitatge, el cònsol major ha recordat les accions que s’han dut a terme des del Comú, com la cessió al Govern d’Andorra d’un terreny de 3.000 metres quadrats a la Borda Nova per a fer-hi pisos a preu regulat; l’impuls del futur edifici de lloguer a preu regulat al Cedre de Santa Coloma; el projecte Jovial, adreçat a l’emancipació dels joves; i el Casal Calones, per a la gent gran.

David Astrié també ha parlat dels canvis que ha viscut Andorra la Vella, tant en l’àmbit urbanístic com social, i als desafiaments dels pròxims anys: en aquest punt ha citat els estudis de càrrega que han engegat els comuns per a posar topalls al creixement urbanístic, basant-se en la disponibilitat actual dels recursos naturals.

La visita de l’arquebisbe-bisbe d’Urgell, la quarta que du a terme a Andorra la Vella (l’última va ser ara tot just fa 7 anys), s’ha completat amb la signatura del Llibre d’Or del Comú i l’entrega, com a present de la parròquia, d’una reproducció de l’Agnus Dei que hi ha a l’església de Santa Coloma. Joan-Enric Vives ha volgut saludar tots els treballadors de Casa Comuna i ha fet també una visita al Bici Lab Andorra. Al migdia ha dinat amb la gent gran, així com amb els membres de la corporació a la Casa pairal d’Andorra la Vella, i a la tarda visitava les remodelades instal·lacions del Centre esportiu dels Serradells. L’estada a la parròquia també l’ha portat al Centre cultural La Llacuna.





Visita del copríncep a la FPNSM

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives i Sicília, ha visitat també, aquest dijous, les instal·lacions de la Fundació Privada Nostra de Meritxell (FPNSM), en el marc de la visita pastoral a la parròquia d’Andorra la Vella.

La presidenta del patronat de l’FPNSM, Maria Pilar Díez, i la directora general, Celine Mandicó, han rebut a Vives, qui anava acompanyat del mossèn Ramon Sàrries i del representant del copríncep episcopal, Eduard Ibáñez. La primera parada de la visita ha estat el Servei Ocupacional Xeridell, on se li han fet entrega d’un clauer de fusta elaborat per les persones amb discapacitat ateses en el servei i el recorregut ha continuat per la piscina de la Fundació, el menjador i la residència Albó. En la seva visita, també se li ha ensenyat la sala d’Entorns de Realitat Virtual Immersiva (ERVI), on s’ha dut a terme una sessió per a donar a conèixer el funcionament d’aquesta eina.

La darrera visita pastoral del Copríncep Episcopal a les instal·lacions de la Fundació i a la parròquia d’Andorra la Vella va ser el novembre del 2016.