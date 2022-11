Esquí: L’equip de tècnica masculí i femení serà a Kaabdalis per a iniciar la temporada

L’equip d’esquí alpí de tècnica, tant masculí com femení, inicia un bloc d’entrenaments i curses a Kaabdalis (Suècia). Es tracta d’una estada que marcarà l’inici de la competició per als esquiadors Àxel Esteve, Àlex Rius, Xavi Cornella, Bartumeu Gabriel, Carla Mijares i Íria Medina.

L’staff tècnic, juntament amb Gabriel i Cornella han viatjat amb el cos tècnic i aquest mateix dijous es preveu l’arribada d’Esteve, Rius, Mijares i Medina. El grup complet es quedarà a Suècia fins el dia 21 de novembre.

“Tenim, de moment, top condicions, millors que l’any passat”, ha explicat l’entrenador Fred Beauviel, que ha destacat que, després d’Ushuaia, “és el segon gran bloc important de la preparació de l’equip”. Les primeres curses seran els dos eslàloms FIS, en homes i dones, que se celebraran a Kaabdalis, els dies 19 i 20. En acabar aquestes carreres, l’expedició andorrana anirà a Storklinten l’equip femení i a Levi el masculí, per a preparar les curses FIS de Levi (Finlàndia) dels dies 26, 27 i 28, amb eslàloms i gegants.

Esteve i la possibilitat de córrer la WC de Val d’Isère

Àxel Esteve i l’equip tècnic estudien la possibilitat que l’esquiador sigui a la prova de la Copa del Món d’eslàlom de l’11 de desembre a Val d’Isère. “S’ha recuperat de la lesió de fa dos anys i està mostrant que té capacitats per a ser un molt bon eslalomista”, ha manifestat Beauviel.

Per la seva part, el director de la secció d’esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, ha destacat que Esteve està esquiant “fort, la qual cosa ho va demostrar a Ushuaia -va obrir la temporada amb 23.42 punts FIS, el seu millor resultat de sempre, i la 2º posició a l’eslàlom SAC de Cerro Castor– per tant, si els entrenaments segueixen demostrant aquest gran estat de forma, i veient que ell té la possibilitat de córrer la Copa del Món perquè està dins dels 150 millors del rànquing mundial en eslàlom -està el 129-, pot participar.

Només hem de decidir nosaltres si hi va o no, cosa que farem en funció dels seus entrenaments i de les carreres que farà a Suècia, on hi haurà força gent”. Una altra raó per a fer competir a Esteve en aquesta cursa de la Copa del Món d’eslàlom és que el calendari de la Copa d’Europa comença més tard, el 15 de desembre a Obereggen (Itàlia), i seria una manera d’aprofitar el seu estat de forma.

Pel que fa a la resta de l’equip, Àlex Rius, tot i que continua entrenant en les dues disciplines de tècnica, eslàlom i gegant, aprofundirà en els entrenaments d’eslàlom per a intentar fer bons resultats a la Copa d’Europa. Bartumeu Gabriel, per la seva part, tornarà a esquiar després de la lesió en un dit de la mà que es va fer a Ushuaia el passat setembre. “Torna amb moltes ganes de fer bons resultats en les dues disciplines, eslàlom i gegant”, ha explicat l’entrenador Fred Beauviel.

La primera Copa d’Europa de gegant està prevista a Zinal, el 12 i 13 de desembre. Pel que fa a Xavi Cornella, “està realitzant també una bona pretemporada, així que seguirà també el circuit FIS i Copa d’Europa”, ha assegurat Beauviel, que ha destacat que, tot i els problemes de calor d’aquest estiu que ha fet reduir l’oferta de llocs d’entrenaments, l’equip no s’ha vist afectat: “Hem pogut realitzar el programa previst desde el mes de juny sempre amb bones condicions i sense perdre dies d’entrenaments”.