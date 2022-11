Educació aprova l’atorgament de dos ajuts per a realitzar estudis de tercer cicle

El Consell de Ministres ha aprovat la resolució de la convocatòria dels ajuts als estudis de tercer cicle de l’any 2022, destinats a estudiants que volen obtenir el títol de doctor. Aquest ajuts són d’excel·lència i tenen com a finalitat fomentar la recerca entre joves andorrans. Les tesis doctorals contribueixen a enfortir la base científica i tecnològica d’un país alhora que impulsen i milloren el seu desenvolupament social i econòmic.

En la convocatòria d’enguany s’han rebut un total de tres candidatures de les quals se n’han escollit dues. Per una banda la presentada pel doctorand Eric Miró Martínez. El projecte de tesi doctoral impulsarà un estudi sobre la síntesi estereoselectiva d’esfingolípids inhibidors de l’esfingosina quinasa 2 (SK2) com aproximació farmacològica contra el càncer.

El segon projecte escollit ha estat el de la doctoranda Maria Magallón Mosella. La tesi doctoral que realitzarà pretén desenvolupar una investigació dels mecanismes moleculars de la pèrdua del cromosoma 7 i la seva contribució en la deficiència de GATA2.

Com es recull a les bases, el finançament i la durada dels ajuts serà, com a màxim, de tres anys consecutius amb una dotació màxima de 45.000 euros cadascun. La dotació i la durada es determinen en funció del curs de doctorat que faci la persona beneficiària. En concret, Eric Miró rebrà un total de 30.000 euros, per a realitzar el 2n i 3r curs de doctorat, curs 2022-23 i el curs 2023-24. Maria Magallón rebrà un total de 45.000 euros, per a realitzar els 3 cursos de doctorat, corresponents als cursos acadèmics 2022-23, 2023-24 i 2024-25.

Anualment, i durant el període de gaudi de l’ajut, la persona beneficiària ha de justificar degudament la superació dels estudis de doctorat. L’Administració verifica que el beneficiari progressa adequadament.