L’escola bressol comunal d’Encamp reobre amb dos infants

És el primer dia que els Esquirolets, l’escola bressol comunal d’Encamp, es posa en marxa després d’aquests mesos de confinament. Ho fa amb dos infants, un nen i una nena de 2 i 3 anys.

El primer dia ha estat diferent per aquesta mainada que fins ara només havia estat al seu entorn familiar i estan habituats a estar amb més companys a l’aula.

Les educadores busquen astúcies per normalitzar el tràngol, sobretot en aspectes com les mascaretes que els tapen gairebé tota la cara, diu la cap d’àrea, Mònica Iglesias.

Els llocs on seuen i el material que manipulen està assenyalat amb uns gomets específics per a cada infant.

Als Esquirolets aquest curs hi havia una mitjana de 65 nens i aquest dilluns era previst que n’hi fossin 7, però problemes familiars i laborals dels pares no ho han fet possible. Les famílies estan angoixades pel futur laboral.

La resta d’escoles bressol comunals han seguit altres pautes a l’hora d’obrir. Canillo per exemple ho va fer dimarts passat amb 8 infants. Al Pas de la Casa la intenció era començar l’activitat avui però per manca de demanda l’escola roman de moment tancada.