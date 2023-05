Espot presidirà els consells d’administració d’Andorra Telecom i FEDA

El cap de Govern, Xavier Espot en una imatge d’arxiu (SFGA)

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’aquest dimecres, 31 de maig, el ministre portaveu ha anunciat que el cap de Govern, Xavier Espot, presidirà els consells d’administració de les parapúbliques Andorra Telecom i de FEDA. De la seva banda, la ministra Conxita Marsol presidirà el consell d’administració d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I).

El fet de desenvolupar aquestes funcions en els esmentats organismes no comporta cap retribució afegida per a les persones que en formen part ja que està inclòs en el salari que es percep com a polític o com a càrrec de confiança.

AVANÇAMENT. SEGUIRÀ AMPLIACIÓ