Objectiu: Augmentar el nombre de lectors dels 12 als 18 anys

Amb la voluntat de millorar els hàbits lectors dels alumnes, aquest dimecres s’ha impulsat la 2a Jornada d’intercanvi d’experiències educatives sobre el foment de la lectura. L’objectiu de la trobada és ampliar la socialització de la lectura, equilibrar els usos lectors entre gèneres i fomentar el gust per la lectura, a partir de la constatació que hi ha una correlació positiva entre bons hàbits de lectura i rendiment acadèmic.

D’aquesta manera, i impulsat a través del Ministeri de Relació Institucional, Educació i Universitats, la jornada s’ha dividit en dos blocs, el primer dels quals adreçat al sector educatiu i un segon bloc obert a públic general. En la primera part del bloc s’han pogut intercanviar diverses iniciatives entres els diverses centres educatius del país en relació al foment i promoció de la lectura entre els alumnes.

En la segona part de la jornada, oberta al públic, hi han pres part els escriptors Laia Aguilar i Màrius Serra. Laia Aguilar és escriptora, guionista i professora de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Com a guionista de sèries de televisió ha treballat a Ventdelplà, El cor de la ciutat i Merlí, entre d’altres. Va ser guanyadora del Premi Carlemany per al Foment de la lectura 2016 amb la novel·la juvenil Wolfgang (extraordinari) (Columna, 2016). Recentment ha guanyat el Premi Josep Pla amb Pluja d’estels (Destino, 2020).

Màrius Serra és escriptor, traductor de l’anglès, periodista, autor de mots encreuats i enigmista, i membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha treballat i treballa en diversos mitjans de comunicació i la seva producció literària és molt extensa i variada. Ha conreat la literatura infantil i juvenil i és responsable de l’actualització al català modern del gran clàssic medieval català de Joanot Martorell Tirant lo Blanc

(Proa, 2020). És autor d’una dotzena de novel·les i ha guanyat diversos premis de renom (Premi Crítica Serra d’Or, Premi Lletra d’Or, Premi Ramon Llull o Premi Sant Jordi de novel·la, entre d’altres).

Tal com ha explicat el ministre de Relació Institucional, Educació i Universitats, Ladislau Baró, els diferents centres escolars del país han aplicat el Pla de Foment en diversos eixos de treball, com la relació entre la lectura acadèmia i la recreativa, la lectura digital i les noves formes de llegir o la socialització de la lectura.

En aquest sentit, la Jornada d'intercanvi permet que docents dels tres sistemes educatius comparteixin exemples d'activitats i propostes que fan als seus centres i que aquestes puguin servir d'inspiració a altres escoles.





Pla de Foment lector 2021-2025

Es tracta d’un projecte transversal que té als centres educatius com a agents de referència per a la promoció de la lectura i que compta amb la implicació del sector cultural i literari. L’objectiu és augmentar el nombre de lectors entre els 12 i els 18 anys, ampliar la socialització de la lectura i fomentar el gust per llegir. Els destinataris són els alumnes, els centres educatius i els docents.

Inclou la realització de diferents accions i mesures d’entre les quals es destaquen, per exemple, l’ampliació de recursos pedagògics, la diversificació d’estratègies de foment de la lectura o la revisió dels plans lectors del centre, així com fomentar encara més els intercanvis amb el sector cultural mitjançant accions conjuntes o generant connexions entre els centres educatius i les biblioteques.