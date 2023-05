Andorra Endavant pregunta a Govern sobre el tercer pagador

La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner (arxiu)

El grup parlamentari d’Andorra Endavant ha entrat, aquest dimecres, mitjançant la seva presidenta, Carine Montaner, diferents preguntes escrites a Sindicatura per tal que siguin respostes per part del Govern de la mateixa manera. Aquestes fan referència al tercer pagador.

En concret, en primer lloc, es demana si s’està treballant en la recepta electrònica reclamada, segons AE per les farmàcies o si es té previst instaurar un altre tipus de sistema per tal de garantir i d’agilitzar el sistema de reemborsament de les farmàcies de cara a l’estiu.

D’altra banda, també es pregunta si s’està plantejant generalitzar el tercer pagador per a tots els ciutadans per tal d’eliminar el fre econòmic d’avançament dels diners per a anar a l’especialista, fer proves mediques i comprar els tractaments mèdics, la qual cosa “donaria qualitat de vida a l’usuari”, en opinió d’Andorra Endavant.

Finalment, el grup parlamentari liderat per Montaner demana si, “tenint en compte la implantació de la Via Preferent des de fa uns anys, si s’ha fet o s’ha previst fer un estudi dels resultats de la posada en marxa de la Via Preferent ressaltant les fortaleses i debilitats de l’actual sistema en comparació a les fortaleses i debilitats de l’antic sistema de tria de metges tant per a l’usuari com per a la CASS”. Posa com a exemple l’evolució dels costos per la CASS, abans i després de la implantació de la Via Preferent descomptant el tema Covid, l’avaluació de la satisfacció dels usuaris de l’antic sistema i de la Via Preferent, entre d’altres.