Espot insta la comunitat internacional a reafirmar el compromís amb els drets dels infants, especialment els afectats per conflictes armats

Xavier Espot en un moment de la seva intervenció (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha apel·lat a la comunitat internacional perquè reafirmi el seu compromís amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant i prengui mesures concretes que garanteixin la seguretat, l’educació i el futur dels nens més vulnerables. En l’acte de llançament de la campanya ‘Prove it matters’ (Demostra que t’importa), impulsada per l’Oficina de la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per a Infants i Conflictes Armats, Andorra i Malta, el cap de Govern ha afirmat que “protegir els nens no és només un deure, sinó una responsabilitat compartida”.

L’esdeveniment d’Alt Nivell, que se celebra en el marc de la 58a sessió del Consell de Drets Humans, que s’està duent a terme a la seu de les Nacions Unides a Ginebra (Suïssa), ha tingut lloc aquest dimarts a la Maison de la Paix. També hi ha intervingut la representant especial del secretari general per als Drets dels Infants en Conflictes Armats, Virginia Gamba, el secretari General de les Nacions Unides, António Guterres, i el primer ministre de Malta, Robert Abela, aquests dos últims de forma telemàtica.

En la seva intervenció, el cap de Govern ha mostrat la preocupació per les conclusions de l’últim informe anual del secretari general sobre nens i conflictes armats, publicat l’any 2024, que reflecteix un augment preocupant de violacions greus contra els infants, com són el reclutament, el segrest i els atacs a escoles i hospitals. Una situació, ha dit, que soscava greument el dret humanitari.

Espot ha afirmat que en adherir-se a aquesta campanya Andorra vol enviar un missatge i assumir el compromís i la missió inequívoca de defensar els drets dels infants, independentment de l’edat, el gènere o l’origen. La protecció de les nenes i els nens en zones de conflictes bèl·lics, ha conclòs, no és només un deure, sinó una responsabilitat compartida.

La campanya ‘Prove it matters’ (Demostra que t’importa), consta de tres fases que s’aniran desplegant al llarg dels pròxims tres anys. El Govern aportarà una contribució voluntària de 35.000 euros per a la primera fase del projecte. La iniciativa també pretén fomentar la col·laboració entre els estats membres i la societat civil, a més d’obtenir voluntat política i suport, i defensar polítiques que prioritzin la protecció de la infància.

La campanya dona veu directa a infants víctimes de conflictes armats perquè puguin transmetre els seus missatges de pau, els seus desitjos i els seus pensaments. Ho faran sobre figures de papiroflèxia que formaran part d’una instal·lació artística molt simbòlica que s’exposarà a la seu de les Nacions Unides, a Nova York.

Tal com indica l’informe del secretari general de les Nacions Unides, el nombre de violacions greus contra els infants ha augmentat fins a nivells sense precedents, indicant una perillosa erosió del consens global que els nens i nenes tenen drets i han de ser protegits.

El 2023, les Nacions Unides van verificar 32.990 violacions greus contra 22.557 nens; el nombre més alt mai verificat per les Nacions Unides des de la creació del mandat de Nens i Conflictes Armats el 1996. Cal recordar que Andorra va signar la Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions Unides el 2 d’octubre de 1995.





Reunions bilaterals

Durant la jornada de treball a Ginebra, el cap de Govern ha mantingut una reunió amb l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Türk, amb qui ha refermat el compromís d’Andorra i el suport inequívoc en la defensa i la promoció de les persones més vulnerables, tal com va expressar la ministra Imma Tor, en la seva intervenció en el marc de la 58a sessió del Consell de Drets Humans, que s’està duent a terme a la seu de les Nacions Unides, a Ginebra.

En la trobada, Volker Türk i Xavier Espot han celebrat el recent nomenament de l’experta andorrana, Jelena Pià, com a membre del Comitè sobre l’eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona (CEDAW), que dona visibilitat a Andorra com a país compromès amb la comunitat internacional.

Durant la seva estada, el cap de Govern també ha tingut l’oportunitat de reunir-se amb la directora general de l’Oficina de les Nacions Unides a Ginebra, Tatiana Valovaya, a qui ha traslladat les prioritats de l’acció exterior d’Andorra, el compromís internacional amb la pau i la seguretat, el respecte de l’estat de dret i la legalitat internacional, la defensa de la democràcia, els drets humans i, en particular, la igualtat de gènere; la lluita contra les desigualtats, el desenvolupament sostenible, la protecció del medi ambient i l’acció climàtica, la innovació i la transformació digital.

Espot ha subratllat la implicació i la tasca activa que s’està duent a terme des de la Missió andorrana en totes les entitats i els organismes internacionals que tenen seu a la Ginebra, com ara l’Organització Mundial de la Salut, l’Organització Meteorològica Mundial, la Unió Internacional de Telecomunicacions o el Comitè Internacional de la Creu Roja, entre d’altres.