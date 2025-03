L’Estudi de capacitat de càrrega turística recomana més mesures de gestió sostenible a l’hivern i a l’agost

El ministre, Jordi Torres (SFGA)

“La capacitat de càrrega turística és un concepte clau per a garantir un turisme sostenible, i és la base en la qual treballa Andorra per a mitigar pressions sobre infraestructures, recursos naturals i serveis essencials”, assenyalen des de l’Executiu. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha presentat aquesta tarda de dimarts els resultats de l’Estudi de capacitat de càrrega turística (ECCT) juntament amb el coordinador de l’informe i director de Projectes de BMS Consultoría Estratégica, Jose Gismero. Les conclusions de l’estudi serviran com a base per al desenvolupament de noves estratègies i plans d’acció en matèria de turisme sostenible, en col·laboració amb els diferents agents del sector públic i privat.

L’estudi de capacitat de càrrega turística evidencia l’estacionalitat marcada els mesos de gener, febrer, març i agost, quan el volum de visitants és el més elevat de l’any. L’ocupació hotelera, que de mitjana anual se situa en el 63%, és màxima en aquests mesos. Seguint les recomanacions de l’ECCT, s’impulsaran més mesures per a distribuir millor els fluxos turístics durant tot l’any i incentivar el turisme de qualitat en temporada baixa. Així ho ha assenyalat el ministre Torres, que ha explicat que el Govern, de fet, ja desenvolupa iniciatives en temporada amb menys afluència de visitants, com el ClàssicAND al maig i l’Andorra Taste al setembre.

L’ECCT, que xifra la població equivalent anual -incloent els residents, els excursionistes, els temporers en vigor, els fronterers i les pernoctacions-, en 127.713 persones l’any 2024, indica que les infraestructures de distribució elèctrica, les de captació i distribució d’aigua, i de tractament de residus són suficients per a donar un servei adequat a les necessitats actuals i futures. Ara bé, l’informe alerta que tant la xarxa viària com els col·lectors es troben prop del seu límit si es manté la tendència de creixement actual. En aquest sentit, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha indicat que el Govern ja treballa per a posar solució als punts crítics i ha posat com a exemple les dues grans infraestructures viàries en construcció, com són les desviacions de Sant Julià de Lòria i de la Massana, per a mitigar la saturació de la xarxa viària. També ha enumerat les polítiques governamentals com el pla director de mobilitat 2030. Alhora, Torres ha exposat que s’estan fent les projeccions necessàries per a garantir la sostenibilitat de les infraestructures de sanejament.

L’estudi quantifica en 39.170 el nombre de llits en allotjaments turístics i habitatges d’ús turístic (HUT), si bé la xifra disminuirà, ha indicat el titular de Turisme, per l’entrada en vigor de la Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, que limita la renovació de les llicències únicament a les comunitats de propietaris amb més d’un 30% de superfície destinada a HUT. De fet, l’estudi recomana, d’una banda, mantenir la limitació de no atorgar noves llicències i, de l’altra, fomentar la rehabilitació i reobertura d’allotjaments tancats o bé construir-ne de nous de 4 o 5 estrelles en parròquies amb menys pressió turística.

Pel que fa als entorns naturals, l’ECCT indica que el Principat es manté durant bona part de l’any per sota de la capacitat de càrrega efectiva, excepte a l’estiu quan se supera la freqüentació màxima en alguns itineraris. Per això, i amb l’objectiu de modular la càrrega ecològica, el Ministeri aposta per una gestió dinàmica de fluxos turístics amb la promoció de recorreguts alternatius als parcs naturals, Tristaina i la Vall d’Incles, i completar la xarxa d’infraestructures verdes d’Andorra que connectin tots els nuclis urbans, una tasca amb el suport dels comuns.

El treball inclou una enquesta que evidencia que malgrat que la gran majoria dels residents (91%) valora positivament la contribució econòmica del turisme, manifesten preocupacions per la massificació, la pressió sobre l’habitatge i l’entorn natural. Per això, el Ministeri vol tenir en compte aquestes percepcions i desenvoluparà accions d’escolta social a la població. El turista enquestat, per la seva banda, valora Andorra com a destinació de referència, reconeguda pel seu compromís amb la qualitat i l’hospitalitat.

L’empresa BMS Consultoria Estratègica, adjudicatària del concurs per a l’elaboració de l’estudi, ha comptat amb la col·laboració dels comuns, que han facilitat els seus respectius estudis de capacitat de càrrega màxima, així com la participació transversal de diversos ministeris del Govern per a contrastar dades. També s’hi han implicat entitats públiques i privades, així com els actors turístics principals.